Svi ga imamo u kuhinji, a niko ne zna da čisti jastuke: Dodajte samo ovaj 1 začin u vodu i žute mrlje nestaju zauvek

Bacate novac na skupe izbeljivače, a odgovor na pitanje kako očistiti jastuke krije se u vašoj kuhinji, odmah pored šećera i soli.
Postoji jedan zaboravljeni začin koji košta svega nekoliko dinara, a u stanju je da izvuče najdublje mrlje od znoja i vlage, ostavljajući vaš jastuk snežno belim i svežim kao da je tek izašao iz radnje.
Vaši jastuci biće snežno beli i sveži kao da su tek kupljeni – evo kako da upotrebite ovaj trik već danas!
Tajna je u običnoj sodi bikarboni pomešanoj sa toplom vodom i malo limunovog soka. Ova moćna smesa razbija tvrdokorne naslage znoja i vraća jastucima potpunu belinu za tili čas.
Zvuči neverovatno, ali ovaj metod štedi novac i čuva zdravlje cele porodice. Zaboravljeni saveti starih domaćica često su mnogo bolji od skupih hemikalija iz supermarketa.
Spavanje na prljavim jastucima može izazvati alergije i ozbiljne probleme sa kožom lica. Ne dozvolite da se prljavština i grinje godinama talože u vašem krevetu.
Kako očistiti jastuke u tri koraka
Zaboravite na skupo hemijsko čišćenje i komplikovane procedure koje oduzimaju previše vremena. Sve što vam treba već imate u svojoj kuhinji, a proces je jednostavan.
- Skinite jastučnice i proverite etiketu za pranje na samom jastuku.
- Ubacite jastuke u mašinu, idealno dva istovremeno zbog ravnoteže bubnja.
- Dodajte pola šolje sode bikarbone direktno u bubanj preko jastuka.
- Sipajte čep alkoholnog sirćeta u pregradu namenjenu za omekšivač.
- Uključite program na 60 stepeni ako materijal to dozvoljava.
- Žute mrlje se povlače, a jastuk postaje savršeno beo i mirisan.
Trik iskusnih sobarica
Ubacite nekoliko kapi eteričnog ulja lavande direktno u vodu za ispiranje tokom pranja. Jastuci će danima mirisati na svežinu i pomoći vam da brže i lepše zaspite.
Da li ste znali za ovu moć sode bikarbone ili koristite neko drugo sredstvo? Pišite nam odmah u komentarima svoja iskustva sa održavanjem posteljine.
