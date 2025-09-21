Svi ga koriste za hleb, a nemaju pojma da čini i prava čuda u bašti: Pospite samo malo po zemlji i gledajte kako utiče na biljke

Kesica instant kvasca može da bude veoma korisna za vaše biljke.

Svi ga koriste za hleb, a nemaju pojma da čini prava čuda u bašti – pospite malo po zemlji i samo gledajte kako utiče na biljke!

Kvasac, bilo svež ili suv, može biti izuzetno koristan za biljke, pa se lako može koristiti za negu sobnog i baštenskog cveća.

Kada pomislimo na kvasac, obično ga vezujemo za miris svežeg hleba ili gaziranih pića poput piva. Međutim, ovaj skroman sastojak ima još jednu moćnu primenu – podsticanje rasta biljaka!

Osim što se koristi za zaštitu od insekata poput buba, paukova i komaraca, kvasac je već dobro poznat među baštovanima kao prirodni saveznik u uzgoju voća, povrća i cveća.

Prema istraživanju iz 2020. objavljenom u časopisu Agronomy, pekarski kvasac poboljšava efekte selena na paradajz, podstiče fotosintezu i doprinosi zdravlju biljke. No, njegova upotreba se ne ograničava samo na paradajz – može se koristiti za različite biljke u bašti i domu.

Kako kvasac pomaže biljkama?

Kako navodi The Microbiologist, kvasac stimuliše rast biljaka od korena do vrha, poboljšava apsorpciju hranljivih materija, reguliše fitohormone i pomaže u borbi protiv štetnih mikroorganizama i gljivica.

Kako napraviti prirodno đubrivo od kvasca?

Za domaće tečno đubrivo, pomešajte 30 g suvog kvasca (ili 100 g svežeg) sa čašom tople vode i dodajte 1-2 čaše šećera. Nakon dva sata, dodajte 10 litara mlake vode i ostavite da fermentiše sedam dana.

Ovako pripremljen rastvor koristite za zalivanje biljaka jednom u dve nedelje i uživajte u njihovom bujnom rastu!

