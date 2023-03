Svi gosti prvo primete jednu stvar u kući, nemojte da se osramotite!

Miris je nešto sto prvo pimetimo i osetimo kada uđemo u bilo koji prostor, bilo da je to nečija kuća, kafić ili nešto drugo. Neretko je on najzaslužniji za prvi utisak, te je izuzetno važno da bude suptilan i veoma prijatan. Ukoliko želite da vaš dom uvek divno miriše, obavezno poslušajte sledeće savete. Kada nešto lepo miriše, odmah vas asocira na neka sjajna osećanja ili uspomene. Takođe, to može da bude i glavna pomisao nekoma na vas. Evo šta bi trebalo da preduzmete, kako vam se nikada u kući ne bi osećao bilo kakav smrad:

1. Postavite sveće na neobičnim mestima

Verovatno vam je prva asocijacija puno upaljneih mirisnih sveća u nekom romantičnom delu kuće. Međutim, neke od njih najbolje je neupaljene staviti na mesta gde najmanje očekujete – kao što su ormari s odećom, peškirima ili posteljinom. Ne samo da će vas svaki put kad otvorite vrata ormara zapahnuti divan miris, već će ga upiti i vaša odeća i tekstil.

2. Napravite domaću aroma lampu

Na laganu vatru stavite posudu s vodom, pa dodajte kriške limuna ili pomorandže, svežu nanu ili lavandu, latice cveća, u zavisnosti od godišnjeg doba i ukusa. Prostorom će se širiti predivan sveži miris, mnogo prirodniji od onog koji pružaju aroma lampe.

3. Nabavite sobne biljke

Veoma su dekorativen, a osim toga i divno mirišu, čiste i osvežavaju vazduh. Isprobajte arapski jasmin, eukaliptus, geranijum, kubanski origano…

4. Morate redovno da čistite odvode

Ako vam nedostaje svežine bez obzira koliko čistiti, možda je problem u odvodima. Jedan od načina kako se rešiti neprijatnog mirisa je da u odvod obilno sipate sredstvo za pranje posuđa s aromom limuna i zatim pustite toplu vodu. Ako želite prirodniju varijantu, poslužite se sokom od limuna ili limete. Ako ni to ne pomogne, sipajte pola šoljice sode bikarbone koju ćete zatim zaliti toplom vodom.

