Svi ih odmah bacaju, ali silika gel kesice su korisnije nego što ste mislili

Male bele kesice koje vas sačekaju čim otvorite novu kutiju cipela, torbu ili paket sa interneta, većina nas bez razmišljanja šutne u kantu. Međutim, istina je da te silika gel kesice imaju moć da vam sačuvaju stvari vredne pravo bogatstvo, a mi ih bacamo kao da su najobičniji otpad.
Te male kesice su zapravo pravi mali „isušivači“ vlage. One su tu da spreče da vam nova roba propadne još dok putuje do vas, a ako ih pametno iskoristite, postaće vaš najbolji saveznik u održavanju doma.
Spas za telefon uz silika gel kesice
Svi smo prošli kroz taj horor – telefon upadne u vodu ili ga polijete sokom. Umesto da paničite i bacate pare na skup servis, spas potražite u ovim kesicama. Isključite uređaj, obrišite ga koliko možete, pa ga ubacite u posudu sa nekoliko kesica silika gela. One su čudo kada treba izvući onu zaostalu vlagu koja polako ubija elektroniku iznutra.
Zaboravite na smrad u obući
Mokre patike ili čizme, pogotovo posle kiše, postaju leglo neprijatnih mirisa. Umesto da trošite novac na kojekakve sprejeve, ubacite po nekoliko kesica direktno u obuću. One će „popiti“ vlagu pre nego što ona stigne da napravi haos i usmrdi vam omiljene patike. Ako dodate i zgužvane novine, efekat je još jači.
Sačuvajte uspomene od propadanja
Stare porodične fotografije, diplome i važna dokumenta su izuzetno osetljivi. Vlaga ih vremenom uništava – papir žuti, krivi se i propada. Ubacite silika gel kesice u fascikle ili kutije gde čuvate te dragocenosti. One će držati vlagu pod kontrolom i pomoći vam da vaše uspomene traju decenijama, umesto da istrunu u fioci.
„Turbo“ čuvar za alat i elektroniku
Vlažan podrum ili garaža su groblje za metalni alat – rđa se pojavi brže nego što mislite. Majstori koji znaju znanje u kutije sa alatom uvek ubace par ovih kesica. Isto važi i za aparate koje ne koristite svaki dan – objektivi, stari telefoni ili punjači će biti mnogo bezbedniji ako pored njih stoje ovi mali čuvari.
Silika gel kesice čuvaju vaše stvari
Sportske torbe i fioke često poprime onaj težak, ustajao miris vlage koji je teško isterati. Nekoliko ovih kesica u uglovima torbe ili ormarića drži stvari suvim i svežim, što je spas posebno tokom leta, kad je vlažnost vazduha visoka.
Ne dozvolite da vam više ni jedna kesica završi u kanti. One ne zauzimaju prostor, ne koštaju vas ni dinara, a mogu da spreče štetu koju ćete kasnije skupo plaćati.
Sledeći put kada otpakujete paket, setite se ovoga – te male kesice su zapravo zlato koje ste do sada bacali.
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