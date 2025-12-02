Svi ih pogrešno koristimo: Evo čemu služi mat strana aluminijumske folije, a čemu sjajna

Da li ste se ikada zapitali koja strana aluminijumske folije je „prava“?
Aluminijumsku foliju koristimo prilikom pečenja, za čuvanje ostataka hrane, a mnogi je koriste i prilikom čišćenja kuće.
Njena osnovna karakteristika jeste ta što je sa jedne strane mat, a sa druge strane sjajna.
Da li ste nekada pomislili na to koja strana folije je “prava” i koja će najbolje obaviti ono što vam je potrebno?
Koja je strana folije zaista prava?
Sjajna i mat strana folije nastale su zbog procesa proizvodnje, u zadnjoj fazi, kada dva sloja folije prolaze kroz valjak istovremeno. Strana koja dolazi u dodir s visoko poliranim čeličnim valjkom postaje sjajna, a druga ostaje mat.
Što se tiče hrane i korišćenja u domaćinstvu, nije važno na koju stranu ćete foliju okrenuti.
Ipak, neki proizvođači nelepljivih aluminijumskih folija ističu da maksimalna efikasnost postiže kada je hrana postavljena na mat stranu i obmotana njome, piše 24Sedam.
Aluminijumska folija će takođe biti korisna:
- Tokom krečenja i renoviranja, delovi poput kvaka na vratima, mogu biti umotani u foliju kako se ne bi poprskali bojom.
- Ako na dasku za peglanje stavimo aluminijumsku foliju, ispod navlake, peglanje će biti brže i efikasnije, jer će folija odražavati toplotu.
- Aluminijumska folija oblikovana u loptu idealna za čišćenje izgorelih lonaca, rerne, kotla ili posuđa otpornog na toplotu.
- Spolja možete koristiti aluminijumsku foliju za uklanjanje rđe, na primer ograde gelendere ili bicikle.
- Aluminijumska folija je odlična za čišćenje srebra.
- Da biste naoštrili makaze, jednostavno foliju presecite nekoliko puta.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com