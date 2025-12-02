Svi ih pogrešno koristimo: Evo čemu služi mat strana aluminijumske folije, a čemu sjajna

Da li ste nekada pomislili na to koja strana folije je “prava” i koja će najbolje obaviti ono što vam je potrebno?

Da li ste se ikada zapitali koja strana aluminijumske folije je „prava“?

Aluminijumsku foliju koristimo prilikom pečenja, za čuvanje ostataka hrane, a mnogi je koriste i prilikom čišćenja kuće.

Njena osnovna karakteristika jeste ta što je sa jedne strane mat, a sa druge strane sjajna.

Da li ste nekada pomislili na to koja strana folije je “prava” i koja će najbolje obaviti ono što vam je potrebno?

Koja je strana folije zaista prava?

Sjajna i mat strana folije nastale su zbog procesa proizvodnje, u zadnjoj fazi, kada dva sloja folije prolaze kroz valjak istovremeno. Strana koja dolazi u dodir s visoko poliranim čeličnim valjkom postaje sjajna, a druga ostaje mat.

Što se tiče hrane i korišćenja u domaćinstvu, nije važno na koju stranu ćete foliju okrenuti.

Ipak, neki proizvođači nelepljivih aluminijumskih folija ističu da maksimalna efikasnost postiže kada je hrana postavljena na mat stranu i obmotana njome, piše 24Sedam.

Aluminijumska folija će takođe biti korisna:

Tokom krečenja i renoviranja, delovi poput kvaka na vratima, mogu biti umotani u foliju kako se ne bi poprskali bojom.

Ako na dasku za peglanje stavimo aluminijumsku foliju, ispod navlake, peglanje će biti brže i efikasnije, jer će folija odražavati toplotu.

Aluminijumska folija oblikovana u loptu idealna za čišćenje izgorelih lonaca, rerne, kotla ili posuđa otpornog na toplotu.

Spolja možete koristiti aluminijumsku foliju za uklanjanje rđe, na primer ograde gelendere ili bicikle.

Aluminijumska folija je odlična za čišćenje srebra.

Da biste naoštrili makaze, jednostavno foliju presecite nekoliko puta.

