Svi je imamo, a rešava 5 kućnih muka koje nas nerviraju svaki dan – i to bez muke

Pet kućnih muka, jedno rešenje – i to ono koje već imaš.

Ako ti se čini da ti kuća stalno „zapinje“ na istim stvarima – od kablova do fioka koje škripe – rešenje ti je već u fioci. Običan selotejp (da, onaj providni, dosadni) može da reši pet najiritantnijih kućnih muka – brzo, jeftino i bez nerviranja.

Ne treba ti ni alat, ni majstor. Samo malo trake i ova lista.

Kako da sprečim da kablovi stalno klize sa stola?

Zalepi mali komad selotejpa preko ivice stola i provuci kabl ispod. Kabl ostaje na mestu, a ti ne moraš da ga juriš po podu svaki put kad ti treba punjač.

Objašnjenje: Kablovi su napravljeni da klize, a ivice stola ih ne zadržavaju. Selotejp stvara trenje i „drži“ ih tamo gde ti treba.

Kako da zatvorim kesice začina bez štipaljki?

Presavij kesicu, zalepi selotejp preko ivice – gotovo. Začini ostaju sveži, a fioka ne izgleda kao da je eksplodirala.

Objašnjenje: Selotejp je dovoljno jak da drži papirne i plastične kesice zatvorene, a lako se skida kad ti opet zatreba.

Kako da utišam fioku koja škripe?

Zalepi traku na unutrašnje ivice fioke – tamo gde se drvo trlja o drvo. Zvuk nestaje, a ti ne moraš da se šunjaš po kući kao nindža.

Objašnjenje: Traka ublažava trenje i sprečava direktan kontakt između površina koje škripe.

Kako da obeležim punjače i kablove?

Zalepi traku i napiši „telefon“, „laptop“, „slušalice“ – kraj zabune. Znaš tačno koji kabl je za šta, bez nerviranja i isprobavanja.

Objašnjenje: Selotejp se lako piše i ne ostavlja lepak kad se skine. Idealno za brzu organizaciju.

Kako da sprečim da poklopac od šampona curi u torbi?

Zalepi traku preko poklopca pre nego što ga staviš u torbu. Nema curenja, nema lepljivih ruku, nema nerviranja.

Objašnjenje: Traka stvara barijeru koja sprečava da se poklopac otvori pod pritiskom.

Najčešća pitanja o kućnim trikovima sa selotejpom

Da li selotejp može da ošteti površine?

Ne, ako ga koristiš na glatkim, čistim površinama i ne ostaviš ga predugo.

Koji selotejp je najbolji za ove trikove?

Običan providni, širine oko 2 cm. Ne mora da bude skupi brend.

Mogu li koristiti traku u kupatilu?

Da, ali ne na mokrim površinama – voda smanjuje lepljivost.

Koliko dugo traju ova rešenja?

Dovoljno dugo da ti olakšaju svakodnevicu – ali nisu trajna zamena za popravke.

Da li postoji bolja alternativa?

Možda, ali nijedna nije ovako brza, jeftina i već u tvojoj fioci.

Selotejp nije samo za pakovanje poklona. Kad znaš kako da ga iskoristiš, postaje najmoćniji alat u kući. Ne košta mnogo, ne zauzima prostor, a rešava probleme koji ti kvare dan. I da – svi ga već imamo.

Ako ti se dopao ovaj tekst, podeli ga sa nekim ko stalno gubi kablove ili se nervira zbog fioka. A ako imaš svoj trik sa selotejpom – piši, da ga dodamo u sledeći tekst!

