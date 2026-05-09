Svi koriste sodu bikarbonu, a ovo je još bolje, rešava 10 problema u domu koji vas muče godinama

Uglavnom svi koriste sodu bikarbonu za otklanjanje fleka ili kamenca po kući. ali limunska kiselina je još bolja.

Jednostavni trikovi pretvaraju uporne mrlje na slavinama, kadi i uređajima u čistu površinu bez traga. Svi koriste sodu bikarbonu za čišćenje kuće, ali jedna namirnica još bolje i efikasnije rešava mnoge probleme sa kojima se borite godinama.

Verovatno ste isrobali razna sredstva i metode za čišćenje dosadnih fleka u domaćinstvu i na kućnim aparatima, ali sve su i dalje tu. I vide se. Posebno na kadi i na slavinama. Ovo sredstvo će rešiti problem, sto posto prirodno, bez jakih kupovnih hemikalija.

Reč je o limunskoj kiselini.

Limunska kiselina jedna je od najčešće korišćenih voćnih kiselina na biljnoj bazi i kruta je materija u prahu koja je topiva u vodi, bezbojna i biorazgradiva.

Pre više od 200 godina, limunsku kiselinu izolovao je iz limuna njen otkrivač Karl Vilhelm Šil, dajući joj dobro poznato ime. Najviše je ima u jabukama, kruškama i bobičastom voću, ali i u nekim četinarima i posebnim vrstama gljiva. Čak i naše telo proizvodi limunsku kiselinu kao međuprodukt metabolizma ugljenika i masnih kiselina. Česta područja primene uključuju hranu u obliku aroma ili konzervansa.

Svi koriste sodu bikarbonu, a limunska kiselina takođe otkriva svoju moć u ulozi sredstva za čišćenje. Ona predstavlja univerzalno sredstvo, impresivno i pre svega efikasno rešenje za probleme u domaćinstvu.

Kako koristiti limunsku kiselinu u čišćenju?

Sudoperu pospite sodom bikarbonom, prelijte je sadržajem jedne kesice limunske kiseline i preko toga iscedite pola limuna. Sačekajte nekoliko minuta i nežno istrljajte sunđerom. Isperite vodom.

Za čišćenje mašine za pranje sudova sipajte kesicu limunske kiseline u pregradu za tablete i pokrenite uređaj na standardnom programu pranja posuđa. Iznenadićete se koliko će posuđe biti blistavo, a mašina čista.

Možete isprobati i ovo: u WC šolju rasporedite oko tri kašike limunske kiseline, ostavite da deluje, kratko utrljajte četkom i zatim isperite. Mrlje se jednostavno uklanjaju, a dobijate i citrusnu svežinu.

Često se događa da se kamenac uhvati za dno kuvala za vodu, koje se ne može očistiti običnim deterdžentom.

Stoga u kuvalo za vodu sipajte 1 litar hladne vode i zagrejavajte je dok ne provri, a zatim u prokuvanu vodu dodajte 2 kesice limunske kiseline. Promešajte i ostavite vodu da se potpuno ohladi, oko jedan sat. Nakon toga prospite vodu i isperite kuvalo. Zablistaće kao novo.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com