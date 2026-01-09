Svi lekoviti efekti sode bikarbone za koje sigurno ne znate, a mogu da vam olakšaju život

Soda bikarbona se koristi pri čišćenju kuće, kuvanju, za lepotu i zdravlje, a znate li koji su baš svi lekoviti efekti sode bikarbone.

Verovatno u kući imate nekoliko kesica ili posudu sode bikarbone koja zauzima prostor i na koju ste zaboravili. Ovo belo blago ne sme da stoji neiskorišćeno. Ovo su svi lekoviti efekti koji mogu mnogo da vam olakšaju život.

Soda bikarbona je potpuno bezopasna. Ovu činjenicu potvrđuje i američka Agencija za zaštitu životne sredine, koja navodi da se natrijum bikarbonat „smatra generalno bezbednim“. Najbolje od svega? To je najjeftiniji i najpristupačniji proizvod!

Jednostavno, upotreba sode je raznovrsna: dezodoriše, neutrališe i čisti. Ovde ćemo navesti koji su svi lekoviti efekti sode bikarbone koje vam mogu olakšati život.

Odlična je za pranje veša

Kada koristite sodu bikarbonu direktno na odeći ili u mašini za pranje veša, moći ćete da: omekšate veš i eliminišete neprijatne mirise, uklonite žute mrlje, poboljšate efekat izbeljivača, uklonite mrlje od voća, vina, masti i mastila.

Takođe se koristi u kuhinji

To je veoma efikasna i potpuno prirodna supstanca za čišćenje. Kada je stavite na sunđer ili krpu, sa njim možete da uradite mnoge stvari: da očistite mikrotalasnu, da uklonite masne mrlje sa drvenog nameštaja, da uklonite neprijatne mirise sa daske za sečenje, da očistite staklene kuhinjske elemente, da uklonite kafu i mrlje od čaja,…

Kuća će sijati

Treba vam višenamensko sredstvo za čišćenje? Nema problema, potrebno je samo da rastvorite sodu bikarbonu u vodi, pa mešavinu upotrebite na sledeće načine: čišćenje nakita i poliranje hromiranih elemenata, dezinfekcija toaleta i podova kupatila, uklanjanje mrlja od markera, čišćenje rešetki za roštilj, izbeljivanje patika, pranje i zaštita pletenog nameštaja , pranje plišanih igračaka, uklanjanje rđe.

Uklonićete neprijatne mirise

Koristi se kao odličan neutralizator. Na vlažnu krpu nanesite sodu bikarbonu i možete je koristiti za: osvežavanje mirisa obuće, uklanjanje neprijatnih mirisa sa ruku, uklanjanje mirisa iz frižidera, uklanjanje mirisa iz kanti za smeće, uklanjanje neprijatnih mirisa sa dušeka, kao i neutralisanja mirisa urin kućnih ljubimaca.

Korisna za kuvanje

Soda bikarbona se može naći u gotovo svakoj kuhinji, a možete je koristiti i pri pripremanju jela da: omekšate meso koje pečete, pire krompir učinite još sočnijim, neutrališete kiselost soka, oslobodite se mirisa i ukusa sirćeta ako ste dodali previše, ili da biste sprečili da se mleko zgruša.

Dobra je za neke bolesti

Rastvorite malo sode bikarbone u vodi i dobićete tečnost za mnoge namene: pomaže pri varenju hrane, smanjuje gasove, smiruje iritaciju i svrab, ublažava bol u krajnicima, pomaže kod začepljenog nosa, ublažava bolove u zglobovima, leči rane u ustima.

Brine o zubima

Soda bikarbona može da se koristi čak i kao stomatološki proizvod: uklanja mrlje sa zuba i sprečava pojavu kamenca, ublažava loš zadah, pomaže kod upale desni, leči ispucale uglove usana, pomaže u čišćenju proteza.

Prijatelj kože i kose

Možete je koristiti na različite načine: za sprečavanje iritacije kože nakon brijanja, za borbu protiv mitesera i bubuljica, za pranje kose bez šampona, za uklanjanje peruti, za omekšavanje kože na laktovima i kolenima.

Takođe je možete koristiti za gašenje požara, koristi se kao insekticid, pomaže u uklanjanju mrava, eliminiše korov…

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com