Svi neprijatni mirisi i „miris starosti“ nestaće zauvek iz stana, evo kako da ih eliminišete

Nekoliko jednostavnih koraka pomoći će da zauvek otklonite miris starosti iz stana. Soda bikarbona je jedan od odličnih pomagača.

Najjednostavniji način da stan uvek odiše svežinom. Miris starosti i neprijatne arome iz kuće možete da eliminišete zauvek ako se držite nekih jednostavnih pravila.

Miris starosti je karakterističan za starije ljude i često se s njima useli i u stan ili kuću. Ako ta neprijatna aroma dolazi od starijih ljudi, onda se moraju poštovati ova pravila kako bi miris starosti nestao:

1. Lična higijena: Stariji ljudi ne mogu kao nekad da se brinu za sebe. Zato treba voditi računa da se redovno kupaju, peru zube/proteze, i da redovno idu u toalet.

2. Odeća: Stariji ljudi nose istu garderobu godinama. Možda ona nije uništena, ali je upila miris poput sunđera. Stoga se ona mora promeniti, a ne samo oprati.

3. Loše oprana odeća i veš: Stariji ljudi teško mogu da isprate pravila čišćenja. Stoga umesto njih operite i očistite garderobu, ali se postarajte i da je često menjaju.

4. Koža starijih ljudi je tanka, a pošto neki godinama koriste sapune za kupanje koji dodatno isušuju kožu, doći će do neprijatnog svraba i perutanja kože posle kupanja. Stoga će oni verovatno da sve više izbegavaju kupanje.

5. Posle pedesete godine, telo prestaje da proizvodi polne hormone, što utiče na miris kože.

6. Zbog straha od promaje, stariji ljudi odbijaju da provetravaju prostorije.

7. Oni vole da jedu beli luk i crni luk, što stvara karakterističan miris, koji iz tela ali i iz stana ne izlazi po nekoliko nedelja.

8. Ako starija osoba živi u vašem stanu, vodite računa da mu pomognete oko higijene, kupanja i održavanja, jer sa neprijatnim mirisom tela, nestaće i neprijatan miris stana.

9. Kućni ljubimci će promeniti miris u stanu. Ako starija osoba koja živi sama u kući ne može da vodi računa o sebi, neće moći ni o kućnom ljubimcu.

10. Ishrana: Američki naučnici su došli do zaključka da miris starosti najčešće postaje interzivniji kod onih ljudi koji vole da jedu meso i mrsniju hranu. Vegetarijanci nikad neće dobiti karakterističan miris starosti, čak i u poznijim godinama, prenosi Objektiv.

Na koji način elilminisati miris starosti iz stana?

1. Nikad ne koristite osveživače vazduha (osim što su štetni za ljude, oni neće napraviti nikakav dugoročan posao).

2. Izbacite sve smeće iz stana kao i hranu kojoj je prošao rok.

3. Okrečite stan ili kuću, i temelno prebrišite nepristupačne delove kuće.

4. Ako možete, izbacite tepihe iz kuće. Ako to nije moguće, pošaljite ih na pranje ili ih temeljno očistite sodom bikarbonom.

5. Svaki dan podignite roletne, sklonite zavese i pustite sunčeve zrake u kuću. Sunčevi zraci ubijaju patogene i buđ.

Zaključak: Miris starosti iz kuće može da se izbaci samo čišćenjem prirodnim sredstvima. Redovno čišćenje i provetravanje prostora, čini čuda za izbacivanje mirisa starosti iz stana.

