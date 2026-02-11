Svi ovo bacate u smeće, a pravi je spas za prljave prozore: Sijaju se kao novi bez ijedne kapi hemije

Pranje prozora bez hemije uz pomoć stvari koju svi bacate. Saznajte kako da stakla blistaju bez ijedne linije koristeći sirće i stare novine.

Svi ovo bacate u smeće, a jedino uz taj trik ide pravo pranje prozora bez hemije: Sijaju se kao novi!

Džaba trošite pare na one skupe prskalice iz prodavnice. Što je reklama lepša, to unutra ima više šećera i sapunice koja samo zamuti staklo. Čim grane prvo sunce, na prozoru se vidi svaka linija, kao da ništa niste ni radili. Godinama sam se mučila sa krpama i sunđerima, dok mi stara komšinica nije pokazala šta je prava stvar.

Fora je u tome što svi misle da im treba neka moderna krpa, a zapravo vam treba ono što svako jutro bacate u kantu – stare novine. One su zakon za staklo, a evo i zašto.

Kako se radi pranje prozora bez hemije?

Pranje prozora bez hemije najlakše se radi običnim alkoholnim sirćetom pomešanim s vodom (jedna mera sirćeta na četiri mere vode). Prozore prvo prebrišete tom tečnošću, a onda ih izglancate starim, zgužvanim novinama dok ne postanu potpuno suvi i sjajni.

Zašto su novine bolje od svake krpe?

Mnoge domaćice se žale kako im posle pranja ostanu one sitne dlačice od krpe. Čak i one najskuplje krpe ostavljaju tragove. Novinski papir je drugačiji. On je dovoljno oštar da skine svu prljavštinu, a opet neće da ogrebe staklo.

Ono što malo ko zna – ona crna štamparska boja na novinama zapravo polira prozor. Kad završite, staklo toliko škripi pod prstima da znate da nema ni grama masnoće.

Gde svi greše kod pranja?

Najveća je greška kad se prozori peru dok je sunce jako. Voda se odmah osuši, ostaju fleke i onda možete da trljate do sutra, ništa ne pomaže.

Evo kako ja to radim bez muke:

Napravi mešavinu: U jednu flašu sa prskalicom sipaj malo sirćeta i običnu vodu iz česme.

Skini glavnu prljavštinu: Ako su prozori baš od blata, pređi ih prvo jednom običnom mokrom krpom da ne razmazuješ mulj.

Udri po novinama: Napravi dobru loptu od novina, poprskaj staklo i trljaj dok se ne zacakli.

Menjaj papir: Čim se novine skroz natope, baci ih i uzmi novi suvi list.

Šta nikako ne treba da se stavlja u vodu?

Nemojte da sipate deterdžent za sudove, ma šta vam pričali. On pravi penu koja se teško ispira, a posle se prašina lepi za nju kao luda. Sirće je majka – ubija sve bacile, skida kamenac od kiše i miris mu nestane čim se prozor osuši. Neće vam kuća smrdeti na turšiju, ne brinite.

Ne treba vam polica puna hemije da bi vam kuća blistala. Sve se to rešava sa par stvari koje već imate u špajzu ili ih bacate u kantu. Stare novine i malo sirćeta rade posao bolje od bilo kog skupog spreja, a pritom čuvate i zdravlje i novčanik. Probajte jednom, pa ćete videti da se više nikad nećete vratiti na staro.

