Svi stavljaju kore narandže u mašinu za pranje posuđa, uradićete i vi isto kada vidite razlog

Osvežavanje vaše mašine za pranje sudova može biti lakše nego što mislite. Sve što vam treba su kore narandže, koje deluju kao prirodni dezodorans i sredstvo za odmašćivanje. Kada stavite kore u korpu za pribor za jelo i pokrenete standardni ciklus pranja, ulja u korama razgrađuju naslage sapuna i kamenca i neutrališu neprijatne mirise.

Rezultat? Intenzivan, svež miris citrusa u vašoj mašini za pranje sudova i celoj vašoj kuhinji. Nakon ciklusa, sačekajte nekoliko minuta pre nego što otvorite vrata i odmah ćete osetiti razliku. Ovo je savršeno rešenje ako želite da osvežite mašinu za pranje sudova pre dolaska gostiju ili nakon jakih mirisa.

Iako kore pomorandže ne mogu u potpunosti zameniti namenska sredstva za čišćenje, one su odličan način da prirodno održavate mašinu za pranje sudova i iskoristite ostatke voća. Jednostavan trik koji štedi vreme i daje vidljive rezultate, a vaša kuhinja miriše neverovatno.

Kako koristiti kore pomorandže u mašini za pranje sudova:

Oljuštite dve velike pomorandže.

Stavite kore u korpu za pribor za jelo.

Pokrenite standardni ciklus pranja.

Sačekajte nekoliko minuta pre nego što otvorite vrata.

Rezultat je sveža, mirisna mašina za pranje veša, jednostavna i efikasna. Ako niste čistili mašinu za pranje veša neko vreme, ovaj trik je takođe zabavan način da isprobate nešto novo i osvežite prostor bez hemikalija.

