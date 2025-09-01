Svi su u septembru počeli da stavljaju štapiće cimeta ispred vrata, kada vidite razlog i vi ćete uraditi isto

Cimet je oduvek bio omiljen začin za pečenje, ali kako sve više ljudi otkriva, njegova uloga seže mnogo dalje od kulinarskih čarolija.

Prema drevnim verovanjima, postavljanje štapića ili praha cimeta ispred ulaznih vrata tokom septembra može prizvati pozitivne vibracije i simbolično doneti prosperitet u dom.

Tradicionalni koreni rituala

Veruje se da su još drevne civilizacije u Kini i Indiji koristile cimet u obredima za sticanje bogatstva. Umesto da služi samo kao mirisan dodatak jelima, cimet je imao simboličku funkciju – otvaranje puta blagostanju i zaštiti doma od negativnih uticaja.

Zašto baš septembar?

U mnogim kulturama septembar označava početak novog ciklusa, bilo da je u pitanju žetva, školske godine ili smena godišnjih doba. Postavljanjem cimeta u ovom periodu, domaćini iskazuju želju za novim, srećnijim počecima i pozivaju energiju obnove u svoj životni prostor.

Jednostavan, ali moćan ritual

Za sprovođenje ovog običaja potrebna su vam samo dva elementa:

Prstohvat mlevenog cimeta: pospite ga na dlan i nežno duvajte preko praga kako bi miris zalutao u unutrašnjost.

Štapić cimeta: okačite ga sa spoljašnje strane vrata ili pored ulaza za isti efekat.

Ovaj postupak je prikladan bilo koje doba godine, ali njegova simbolika u septembru donosi dodatnu snagu.

Dobrobiti za dom i odnose

Praktikovanje ovakvog rituala donosi osećaj mira i povezanosti s ritualima predaka. Pored potencijalnih finansijskih koristi, mnogi veruju da cimet pomaže u unapređenju karijere, jačanju ljubavnih veza i harmoniji u porodičnim odnosima. Pustite da miris cimeta obgrli vaš prag i otvorite vrata novim prilikama!

