Svoje cveće zaliva 1 napitkom i uvek ima najlepšu terasu – od ovoga biljke cvetaju i rastu kao lude

Ne treba ti skupa hemija, a što je najbolje od svega sve što ti treba imaš i u kući.

Raskošno cveće na terasama i u dvorištima zahteva posebnu pažnju i negu. Pored redovnog zalivanja i uklanjanja osušenih delova, važno je prihranjivati biljke i koristiti preparate za zaštitu od štetočina. Moja komšinica primenjuje i jedan trik pri zalivanju za raskošnije cveće.

Prirodno đubrivo za cveće

Ako želite da uštedite, ali i da izbegnete hemiju, možete koristiti prirodne sastojke za prihranu biljaka. Usitnjena kora banane, iskorišćene kesice čaja ili ljuske od luka mogu biti odlični dodaci zemljištu za cveće. Ipak, najbolji rezultat, prema iskustvu moje komšinice Mire, daje pivo razblaženo vodom. Ona je to čula od svoje sestre i od kada cveće zaliva pivom, ima najlepšu terasu.

Napravite sredstvo za zalivanje cveća

Da biste pripremili ovaj rastvor, sipajte oko 100 ml piva u flašu od 2 litra, dodajte vodu i promućkajte. Tim rastvorom zalijte cveće na terasi, ali i sobne biljke jednom nedeljno. Pivo poboljšava rast biljaka, čini ih zdravijima, a cvetovi će biti lepši i bogatiji. Takođe, možete povremeno prebrisati listove sobnog cveća krpom natopljenom pivom, što će im dati sjaj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com