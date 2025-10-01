TA peći i grejalice odlaze u zaborav: Ovo greje bolje i jeftinije – majstor objasnio i zašto

Zaboravite TA peći – klima greje bolje, troši manje, majstor sve objasnio.

Pre desetak godina, kad bi neko rekao da će se grejati na klimu, svi bi ga gledali čudno. Danas – druga priča. Ljudi masovno prelaze na inverter klime, bilo kao glavno grejanje, bilo za dogrevanje kad zahladi.

Majstor M.R. kaže da su jeftinije od norveških radijatora, a troše mnogo manje struje nego TA peći. Obične klime se više ni ne proizvode, jer ne prolaze po novim standardima potrošnje. U EU su već izumrle, a kod nas ih sve manje ima.

„Inverter klime su sad broj jedan. Ljudi ih traže sve više, jer greju dobro, troše malo, a lako se koriste. Definitivno su isplativije od termo peći i norveških radijatora“, kaže majstor.

Kako da ih koristite pametno

Nemojte da je gasite svaki čas. Kad se klima ugasi, pa ponovo pali, troši više struje da bi se vratila na željenu temperaturu. Bolje je da radi stalno, ali lagano – tako troši manje.

„Ljudi me pitaju zašto da je ne gasim. Zato što dok radi non-stop, održava temperaturu i ne troši mnogo. Kad je palite i gasite, skače potrošnja“, objašnjava majstor.

Šta kad napolju stisne minus

Kad je napolju baš hladno, klima može da uđe u difrost režim – to je automatsko odmrzavanje spoljne jedinice. Dešava se kad je velika vlažnost i temperatura oko nule. Ako je klima prljava, difrost se pali češće.

Zato majstor savetuje: servis jednom godišnje, a filtere perite jednom mesečno. Nema brige – nove inverter klime rade i kad je ispod -20 stepeni.

EKO gas i ušteda

Nove klime ne koriste freon, već EKO gas – štiti prirodu i smanjuje potrošnju. Za 1kW struje, inverter klima daje i do 6kW toplotne energije. TA peć troši 3kW da bi dala 3kW – znači klima štedi i do 50% struje.

