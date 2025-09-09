Tajna koju iskusni baštovani kriju: Ovih 5 trikova čuvaju vaše cveće i biljke od svih bolesti i štetočina

U svakoj bašti su uvek i prirodno prisutno vrućina, vlaga i vetar a to su i pogodni uslovi za razvoj gljivica i raznih insekata, pa cveće vrlo lako može da izgubi svoju lepotu i snagu pored ovih pošasti.

Umesto hemije, koje često više šteti nego koristi, postoje provereni prirodni načini da zaštitite svoje biljke i sačuvate vašu baštu.

Evo nekoliko trikova koje koriste samo iskusni baštovani:

1. Redovna kontrola

Najbolja prevencija je da često pogledate biljke. Obratite pažnju na listove (posebno s donje strane), pupoljke i stabljike. Ako primetite mrlje, rupice ili sitne napasnike poput vaši ili paukove grinje – reagujte odmah.

2. Beli luk kao prirodni štit

Beli luk važi za prirodni antibiotik, a isto tako čuva i biljke. Samo zdrobite par čenova, prelijte litrom vode i ostavite 24 sata. Procedite i poprskajte po cveću – odbija insekte i smanjuje rizik od gljivica.

3. Soda bikarbona protiv gljivica

Ako primetite pepelnicu ili slične bolesti, rastvor sode bikarbone je odlična prva pomoć. Kašičicu sode pomešajte s litrom vode i par kapi prirodnog deterdženta. Prskajte jednom nedeljno, ali nikad po jakom suncu.

4. Kopriva za jače biljke

Kopriva nije samo korov – ona je saveznik. Potopite je u vodu i ostavite da odstoji nekoliko dana, a zatim dobijenom tečnošću prskajte biljke. Odbija štetočine i dodatno hrani biljke mineralima.

5. Prirodni sapun protiv napasnika

Kašičicu blagog prirodnog sapuna rastvorite u litri vode i poprskajte zaražene biljke. Dovoljno je da uguši vaši, grinje i druge sitne napasnike, a da ne ošteti cvet i biljke.

