Tajna monahinja za mirisni veš bez kapi omekšivača: Ovako ga peru u manastiru, svoje navike nikad ne menjaju

Otkrijte starinski trik iz manastira koji koriste monahinje – prirodan, jednostavan i blag i za tkanine i za kožu.

Veš opran bez hemije, a miriše danima? Monahinje koriste jednostavan, prirodan recept za pranje odeće koji čuva tkaninu, mirise, ali i naše zdravlje.

U mnogim manastirima širom Balkana još uvek se veš pere onako kako su to radile naše bake, bez omekšivača, bez parfemisanih deterdženata i bez plastike.

Ipak, kada se taj veš osuši na konopcu, miriše kao da je izašao iz neke stare bajke. Tajna monahinja je u jednostavnom sastavu i vernosti prirodi.

Šta koriste monahinje umesto omekšivača?

Monahinje u manastirima za poslednje ispiranje koriste mešavinu alkoholnog sirćeta i etarskih ulja, najčešće lavande, čempresa ili limuna.

Recept:

U pregradu za omekšivač sipaju:

1 čašu (oko 100 ml) alkoholnog sirćeta

10 kapi etarskog ulja po izboru

Sirće omekšava tkaninu, neutrališe mirise deterdženta i kamenac iz vode, dok etarsko ulje ostavlja blag, prirodan miris. Lavanda se često koristi zbog umirujućeg efekta, dok limun daje osvežavajuću notu.

Ušteda novca ali i sačuvajte zdravlje

Ovaj metod monahinja ne samo da je blagotvoran za osetljivu kožu, već i za životnu sredinu. Nema mikroplastike, nema teških hemikalija, nema štetnih isparenja. Tkanine duže traju, mašina se manje oštećuje, a miris je onaj pravi, prirodni, domaći.

Sušenje veša

Monahinje obavezno praktikuju sušenje veša na vazduhu je obavezno, najčešće na suncu i vetru. Sunčeva svetlost prirodno dezinfikuje, a svež vazduh doprinosi tom jedinstvenom manastirskom mirisu, prenosi mondo.rs.

Mnoge od monahinja u manastirima prave domaći sapun ili prirodni prašak za pranje često se koriste umesto klasičnih deterdženata, ali i sa običnim deterdžentom, ovaj trik sa sirćetom radi savršeno.

