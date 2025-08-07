Tajni kutak u stanu koji donosi novac, a ti ga ne koristiš

Otkrij gde se nalazi tvoj novčani kutak u stanu i kako da ga aktiviraš uz feng šui savete za više finansijske energije.

Veruješ li da tvoj dom ima mesto koje može da ti donese više novca? Ne zvuči kao magija, već kao praksa koju mnogi koriste – feng šui. Ova drevna kineska veština uređenja prostora tvrdi da svaki stan ima svoj „novčani kutak“, a ako ga pravilno aktiviraš, možeš da podstakneš protok finansijske energije.

Kako da ga pronađeš?

Najlakši način je da staneš na ulazna vrata i pogledaš ka unutrašnjosti stana. Prema feng šuiju, novčani kutak se nalazi u gornjem levom uglu stana ili sobe. To može biti ćošak dnevne sobe, deo radnog prostora ili čak polica u spavaćoj sobi. Bitno je da taj prostor bude čist, uredan i da u njemu ne stoje stvari koje simbolizuju stagnaciju – poput pokvarenih aparata, prašnjavih ukrasa ili gomile papira.

Šta staviti u novčani kutak?

U taj kutak možeš da postaviš predmete koji simbolizuju obilje:

– Zeleni biljku (idealno – drvo novca)

– Zlatne ili crvene detalje

– Posudu sa novčićima

– Kristale poput citrina ili pirita

– Slike koje prikazuju bogatstvo, uspeh ili rast

Važno je da sve što staviš u taj prostor bude sa namerom – da ti donese prosperitet. Ne moraš da trošiš novac na skupe dekoracije, već da koristiš ono što već imaš, ali sa jasnom porukom: „Ovo je mesto koje privlači novac.“

Ne zaboravi – energija prati pažnju

Ako redovno čistiš i osvežavaš svoj novčani kutak, šalješ poruku univerzumu (ili sebi) da si spreman za finansijski rast. Iako ne moraš da veruješ u feng šui, sama praksa da se fokusiraš na prostor koji simbolizuje obilje može da ti pomogne da se osećaš motivisanije, organizovanije i otvorenije za nove prilike.

Možda tvoj magnet za novac već postoji – samo čeka da ga aktiviraš.

