Tajni trik naših baka, znale su šta rade – nameštaj posle ovoga izgleda kao nov, a sjaj mu se brzo vraća.

Da li ste ikada proveli pola dana pokušavajući da očistite nameštaj, a da rezultat na kraju ne bude ništa bolji od onog na početku? Svi smo bar jednom prošli kroz ovo. Skupa sredstva, hemija, a opet ostane onaj sloj prašine ili masni tragovi od prstiju.

E pa izgleda da je ipak istina – najbolje sredstvo za čišćenje nameštaja sigurno već imate u kući.

Zaboravite reklame koje obećavaju “čudo u jednoj bočici”. Ono što vaš nameštaj zaista „voli“ jeste jednostavna, prirodna kombinacija – maslinovo ulje i sirće.

Dovoljno je da pomešate dve kašike maslinovog ulja sa jednom kašikom alkoholnog sirćeta i par kapi eteričnog ulja (npr. limuna ili lavande). Dobijate prirodan balzam za drvo koji ne samo da čisti, već i hrani površinu drveta, vraća joj sjaj i miris svežine.

Ono što je super kod ovog sredstva jeste što ne sadrži ni trunk štetnih hemikalija. Nema suve kože posle brisanja, nema teškog mirisa, ostaje samo čistoća i prirodni sjaj.

Savet za čišćenje: koristite meku pamučnu krpu, nikako grube sunđere. Nanesite malu količinu mešavine, pa kružnim pokretima prebrišite površinu. Ako čistite tamniji nameštaj, prvo testirajte na manjem delu, čisto da vidite kako upija.

Ne treba vam cela polica deterdženata da bi dom zablistao. Ponekad je tajna u jednostavnosti i u stvarima koje već imamo u kući.

Probajte ovaj trik sledeći put kad budete čistili – možda baš tada otkrijete svoje novo omiljeno sredstvo za negu nameštaja.

