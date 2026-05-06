Svaka veš mašina ima tajno dugme: Olakšava pranje i čuva odeću, a evo gde se tačno nalazi

Saznajte gde se nalazi tajno dugme na veš mašini koje rešava problem neprijatnih mirisa i čuva vaše stvari od buđi i kamenca.

Tajno dugme na veš mašini je spas koji skoro svi previde, a upravo ono rešava problem onog čudnog, buđavog mirisa koji se oseća na vašim čistim majicama.

Dovoljno je da pritisnete samo jedno mesto i sprečićete da se vaša odeća pere u vodi punoj skorenog praška i bakterija.

Bez muke i plaćanja servisa, u tri sekunde ćete otključati mehanizam koji čuva i mašinu i vaš novčanik.

Gde se krije tajno dugme na veš mašini

Većina ljudi samo povuče fioku za deterdžent, ali ona često ostane zaglavljena na pola puta.

Ako bolje pogledate unutrašnjost fioke, primetićete malu plastičnu polugu ili dugme, obično obeleženo drugom bojom ili strelicom nadole.

Kada ga pritisnete, fioka će skliznuti napolje bez ikakvog otpora, otvarajući vam prostor koji nikada ne čistite.

Kako ovaj trik čuva vašu odeću

Ispod te fioke se godinama talože crna buđ i skoreni prašak koji direktno odlaze na vaše stvari tokom pranja.

Kada redovno vadite fioku pomoću ovog dugmeta i operete taj skriveni deo, vaš veš prestaje da poprima onaj težak, „ustajao“ miris.

Ovo je najbrži način da sprečite kvarenje pumpe i produžite radni vek celog aparata bez zvanja majstora.

Zašto se nakuplja voda u fioci za omekšivač

Često je problem u sitnom zapušenju filtera koji se nalazi upravo u tom delu koji ste izvukli.

Ostaci tečnog deterdženta stvore lepljiv sloj koji blokira protok vode, pa odeća na kraju pranja ostane bez mirisa.

Jednostavnim ispiranjem tog dela toplom vodom, mašina će ponovo pravilno uzimati omekšivač u pravom trenutku.

SAVET: Jednom mesečno, nakon što očistite fioku, u nju sipajte 200 ml alkoholnog sirćeta. Uključite praznu mašinu na program od 90 stepeni kako biste potpuno eliminisali kamenac i bakterije iz svih skrivenih creva.

Kako očistiti fioku od veš mašine od skorenog praška

Najbolje je da izvađenu posudu potopite u lavor sa toplom vodom i malo sode bikarbone.

Ostavite da odstoji pola sata, a zatim starom četkicom za zube istrljajte sve uglove i uske proreze.

Videćete kako prljavština sama otpada, a plastika ponovo postaje bela i glatka kao prvog dana.

Šta uraditi kada mašina smrdi na vlagu

Ako se miris oseća i pored čiste fioke, proverite donji desni ugao mašine gde se nalazi spoljni filter.

Tu se obično skupljaju kovanice, dugmad i sitna prljavština koja truli u vodi.

Redovnim čišćenjem oba ova „tajna“ mesta, vaša mašina će uvek raditi punom snagom, a veš će biti besprekoran.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com