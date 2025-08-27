Tako jeftina, a tako korisna: 20 načina na koje možete upotrebiti sobu bikarbonu, pravo je blago u kući

Soda bikarbona je jedan od najjednostavnijih, ali najmoćnijih sastojaka u svakom domu. Može se koristiti za mnoge kućne trikove, od izbeljivanja zuba do uklanjanja mirisa.

U nastavku pogledajte za šta sve možete koristiti sodu bikarbonu u domaćinstvu.

Vodica za ispiranje usta – Voda za ispiranje usta je odličan dodatak vašoj rutini oralne higijene jer dopire do skrivenih mesta u zubima. Mnogi ljudi koriste sodu bikarbonu kao zamenu za tečnost za ispiranje usta. Može da osveži dah, a istovremeno pruža antibakterijska i antimikrobna svojstva. Da biste sami napravili sodu bikarbonu za ispiranje usta, dodajte 1/2 kašičice (2 grama) sode bikarbone u pola čaše (120 ml) tople vode, a zatim operite zube ovim rastvorom kao i obično.

Izbeljivanje zuba – Soda bikarbona se često nalazi u pastama za zube, i to nije slučajno. Istraživanja su pokazala da pasta od sode bikarbone bolje uklanja mrlje i plak sa zuba od običnih pasta. Zbog svojih blago abrazivnih svojstava, soda bikarbona pomaže u razbijanju molekula koji izazivaju mrlje, a ima i antibakterijska svojstva koja mogu pomoći u borbi protiv štetnih bakterija u usnoj duplji.

Prirodni dezodorans – Da li znate da sam ljudski znoj nema miris? Miris se stvara tek kada bakterije razgrađuju znoj. Soda bikarbona može biti odličan prirodni dezodorans jer neutrališe miris smanjujući kiselost znoja. Pomešajte ga sa kokosovim uljem ili ši puterom za domaći dezodorans koji će vaše pazuhe održavati svežim tokom celog dana.

Uklanjanje neprijatnih mirisa u frižideru – Neprijatni mirisi iz frižidera mogu biti prava noćna mora. Soda bikarbona ne maskira mirise, već ih neutrališe! Stavite šolju sode bikarbone u zadnji deo frižidera i ona će apsorbovati neprijatne mirise od kvarenja hrane. Zanimljivo je da soda bikarbona eliminiše čestice mirisa, a ne samo da ih prekriva.

Prirodan osveživač vazduha – Osveživači vazduha često samo maskiraju neprijatne mirise hemikalijama koje nisu uvek dobre za naše zdravlje. Soda bikarbona, s druge strane, prirodno neutrališe mirise i može se koristiti kao sigurna alternativa. Za jednostavan domaći osveživač vazduha pomešajte sodu bikarbonu sa esencijalnim uljima po izboru i stavite u teglu. Ovaj trik će savršeno upijati mirise u vašem domu, bilo da je u pitanju kuhinja, spavaća soba ili kupatilo.

Izbeljivač za veš – Soda bikarbona nije samo za ličnu higijenu, već može učiniti čuda i za vašu odeću! Dodajte pola šolje sode bikarbone u svoju mašinu za pranje veša zajedno sa uobičajenim deterdžentom i vaša odeća će biti čistija i svežija. Osim što pomaže u uklanjanju mrlja, soda bikarbona takođe omekšava vodu, čineći deterdžent efikasnijim.

Sredstvo za čišćenje kuhinje – Kuhinja je mesto koje zahteva temeljno čišćenje, a soda bikarbona je pravo rešenje za tvrdokorne mrlje i masnoće. Pomešajte sodu bikarbonu sa limunovim sokom ili sirćetom za moćno sredstvo za čišćenje koje efikasno ubija bakterije i buđ. Ovo domaće sredstvo za čišćenje je savršeno za čišćenje vaše rerne, kuhinjskih pločica, čak i zatamnjenog srebra!

Uklanjanje mirisa iz kante za smeće – Svi znamo da miris iz kanti za đubre brzo može postati neprijatan. Soda bikarbona dolazi u pomoć! Pospite ga po dnu kante za otpatke da biste smanjili neprijatne mirise za čak 70 odsto. Na taj način ćete sprečiti širenje mirisa otpada koji se raspada i kuhinju održati svežom.

Čistač odvodnih cevi – Zapušeni odvodi mogu izazvati neprijatne mirise, pa čak i dovesti do začepljenja. Soda bikarbona, u kombinaciji sa sirćetom, može pomoći u čišćenju odvoda. Sipajte pola šolje sode bikarbone u odvod, dodajte malo sirćeta, a zatim isperite toplom vodom. Ovaj prirodni čistač ne samo da će očistiti cevi, već će i neutralisati mirise izazvane nakupljanjem prljavštine.

Uklanjanje mrlja sa tepiha – Tepisi su skloni stvaranju mrlja, ali soda bikarbona i sirće čine čuda! Kada pomešate ove dve supstance, javlja se reakcija koja pomaže u razbijanju čak i najtvrdokornijih mrlja. Sve što treba da uradite je da pokrijete mrlju sodom bikarbonom, poprskate je rastvorom sirćeta i vode, sačekate sat vremena, a zatim usišite.

Višenamensko sredstvo za čišćenje kupatila – Kupatilo je jedno od mesta koje zahteva redovno čišćenje, a soda bikarbona je odličan, jeftin i prirodan način da se održi sjajnim. Koristite ga za čišćenje pločica, toaleta, tuševa i lavaboa. Samo pomešajte sodu bikarbonu sa malo vode, nanesite na površine i ostavite da odstoji nekoliko minuta pre brisanja.

Uklanjanje pesticida sa voća i povrća – Ostaci pesticida na voću i povrću mogu biti problem. Međutim, soda bikarbona je pokazala izuzetnu efikasnost u uklanjanju pesticida! Potopite voće (kao jabuke) u rastvor sode bikarbone i vode 12-15 minuta i svi pesticidi će nestati.

Poliranje srebra – Za sve ljubitelje starinskog srebrnog posuđa, soda bikarbona može učiniti čuda! Pomešajte ga sa sirćetom i ključalom vodom, stavite srebrninu u posudu obloženu aluminijumskom folijom i gledajte kako mrlja nestaje. Ovaj trik je brz, efikasan i mnogo jeftiniji od komercijalnih sredstava.

Sredstvo za čišćenje zagorelih tiganja – Zagorele šerpe i tiganje mogu biti noćna mora za čišćenje, ali soda bikarbona priskače u pomoć! Dno šerpe pospite sodom bikarbonom, dodajte vodu, prokuvajte smesu i isperite. Ako postoje tragovi, jednostavno uzmite sunđer i uklonite ih bez mnogo napora.

Prirodno dezinfekciono sredstvo za radne površine – Kuvanje ostavlja mrlje i bakterije na radnim površinama, a soda bikarbona može pomoći u njihovom uklanjanju. Pomešajte je sa malo vode i utrljajte smesu na kuhinjske površine, pultove, pa čak i kuhinjske uređaje.

Sredstvo protiv korova – Korov može biti muka, ali soda bikarbona je jednostavna, prirodna alternativa hemikalijama. Pospite nekoliko šaka sode bikarbone preko pukotina na trotoarima ili prilazima i gledajte kako korov nestaje. Međutim, budite oprezni i izbegavajte da ga koristite u baštama i cvetnim gredicama jer može naštetiti drugim biljkama.

Dezodorans obuće – Soda bikarbona je odličan saveznik u borbi protiv smrdljivih cipela. Sipajte 2 kašike sode bikarbone u gazu ili komade tkanine, pričvrstite ih gumicom i stavite u cipele. Ove torbe upijaju mirise i održavaju vaše cipele sveže dok ne dođe vreme da ih ponovo nosite!

Prirodni lek za žgaravicu – Soda bikarbona može biti korisna za smanjenje gorušice. Jednu kašičicu sode bikarbone rastvorite u čaši hladne vode i pijte polako. Soda bikarbona neutrališe želudačnu kiselinu, ali pazite na unos natrijuma, jer prekomerni unos može izazvati metaboličke probleme.

Protiv bolnih afti – Afte mogu biti izuzetno bolne, ali soda bikarbona može pomoći u ublažavanju simptoma. Pripremite vodicu za ispiranje usta od sode bikarbone i isperite usta jednom dnevno dok afte ne zarastu.

Sprečava svrab nakon ujeda insekata – Ako patite od svraba nakon ujeda insekata, kupka sa sodom bikarbonom može vam pružiti olakšanje. Dodajte 1-2 šolje sode bikarbone u mlaku kupku i opustite se dok koža upija lekovita svojstva. Za određena područja možete napraviti pastu i naneti je direktno na kožu.

(24sata.hr)

