Talog od kafe je crno zlato: Sačuvajte ga i rešite odmah jedan veliki problem u kući

Bacate talog od kafe? Grešite! Otkrijte kako ovo crno zlato menja vašu rutinu nege i doma. Uštedite novac uz ove jednostavne i efikasne trikove.

Nakon ispijanja šoljice kafe, verovatno talog automatski bacate u smeće, želeći da operete šoljicu. A ako ovo radite svakodnevno, ne slutite da bacate vredan resurs. Taj tamni, mirisni talog od kafe, koji većina nas smatra otpadom, zapravo je multifunkcionalno čudo koje vam može uštedeti novac i zameniti skupe hemijske proizvode.

Umesto da ga tretirate kao smeće, počnite da gledate na njega kao na besplatno „crno zlato“. Od osvežavanja vašeg doma do tajni blistave kože, talog od kafe nudi rešenja koja su vam bukvalno na dohvat ruke. U nastavku saznajte kako da iskoristite pun potencijal onoga što već imate u kuhinji.

Talog od kafe kao moćan saveznik u bašti

Vaše biljke će vam biti zahvalne ako im s vremena na vreme „servirate“ kafu. Zbog visokog sadržaja azota, kalijuma i magnezijuma, talog od kafe služi kao izvanredno prirodno đubrivo. Jednostavno ga pospite oko korena ruža, hortenzija ili drugog cveća koje voli kiselije zemljište i posmatrajte kako postaju bujnije.

Osim što hrani biljke, ovaj čudesni prah deluje i kao prirodni repelent. Puževi, mravi i druge štetočine ne podnose njegov miris i kiselost. Pospite ga oko gredica u bašti i stvorite nevidljivu barijeru koja štiti vaše povrće bez upotrebe štetnih pesticida.

5 neočekivanih primena za lepotu i čistoću

Ne morate trošiti bogatstvo na skupe preparate kada najbolje rešenje imate kod kuće. Evo kako sve možete upotrebiti soc:

Eliminator neprijatnih mirisa : Osušeni talog stavite u plitku posudu i ubacite u frižider. On deluje poput aktivnog uglja i upija sve mirise hrane. Takođe, istrljajte ruke njime nakon seckanja luka kako biste neutralisali miris.

: Osušeni talog stavite u plitku posudu i ubacite u frižider. On deluje poput aktivnog uglja i upija sve mirise hrane. Takođe, istrljajte ruke njime nakon seckanja luka kako biste neutralisali miris. Prirodni piling za kožu: Pomešajte talog sa malo kokosovog ulja i dobićete savršen piling koji skida mrtve ćelije i podstiče cirkulaciju, što je odlično u borbi protiv celulita.

Pomešajte talog sa malo kokosovog ulja i dobićete savršen piling koji skida mrtve ćelije i podstiče cirkulaciju, što je odlično u borbi protiv celulita. Sredstvo za ribanje posuđa: Zapečene šerpe i tiganji se lako čiste abrazivnom teksturom kafe, a pritom ne oštećujete površine kao sa žicom.

Zapečene šerpe i tiganji se lako čiste abrazivnom teksturom kafe, a pritom ne oštećujete površine kao sa žicom. Reparacija ogrebotina na nameštaju : Imate ogrebotinu na tamnom drvenom stolu? Utrljajte vlažan talog u pukotinu, ostavite da deluje i prebrišite. Drvo će potamneti i oštećenje će postati nevidljivo.

: Imate ogrebotinu na tamnom drvenom stolu? Utrljajte vlažan talog u pukotinu, ostavite da deluje i prebrišite. Drvo će potamneti i oštećenje će postati nevidljivo. Sjaj za tamnu kosu: Masiranjem temena ohlađenim talogom pre šamponiranja možete ukloniti naslage proizvoda za oblikovanje i vratiti kosi prirodan sjaj.

Magija u kuhinji: Od mesa do pečuraka

Verovali ili ne, talog od kafe može poboljšati i ukus vaših jela. Dodajte kašičicu u marinadu za meso; kiselina će omekšati vlakna i učiniti šnicle neverovatno mekim, dajući im blagu, dimljenu notu. Za one avanturističkog duha, stari talog je idealna podloga za uzgajanje bukovača u kućnim uslovima.

Pretvaranjem otpada u koristan resurs ne samo da štedite novac, već i činite malu, ali značajnu stvar za planetu. Zato, sledeći put kada ispijete šoljicu omiljenog napitka, ne bacajte soc. Iskoristite ove trikove i uverite se sami u magiju koju krije vaša jutarnja kafa!

