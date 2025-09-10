Tepih će vam blistati kao da je tek izašao iz prodavnice – potrebna su samo 3 sastojka koje svi imamo

Da bi vaši tepisi ponovo zablistali i izgledali kao novi, možete napraviti moćno sredstvo za čišćenje koristeći samo tri lako dostupna sastojka. Potrebno je da u bočici sa raspršivačem pomešate alkoholno sirće, vodu i nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru. Ova jednostavna, a efikasna mešavina uklanja prljavštinu i vraća svežinu vašim tepisima bez upotrebe skupih i jakih hemikalija.

Kako pripremiti i koristiti čudotvorni sprej?

Priprema je zaista laka. U praznu bocu sa raspršivačem sipajte jednu šolju alkoholnog sirćeta i dve šolje vode. Zatim dodajte desetak kapi eteričnog ulja – ulje lavande ili čajevca su sjajan izbor jer imaju antibakterijska svojstva i ostavljaju divan miris. Dobro promućkajte bocu i vaš sprej je spreman za upotrebu. Poprskajte ga ravnomerno po celom tepihu ili samo na mesta gde su mrlje najvidljivije.

Šta Dalje?

Nakon što ste poprskali tepih, ostavite tečnost da deluje nekoliko minuta. Sirće će za to vreme razgraditi nečistoće i neutralisati neprijatne mirise. Zatim uzmite čistu, suvu krpu ili četku i dobro istrljajte tretirane površine. Videćete kako prljavština nestaje. Kada završite sa ribanjem, ostavite tepih da se potpuno osuši. Na kraju ga samo usisajte kako biste uklonili sve preostale čestice prljavštine.

Rezultat će vas sigurno oduševiti – tepih će biti čist, osvežen i mirisan.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com