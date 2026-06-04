Golubovi vam prave haos na terasi? Jedna sitnica iz kuhinje ih tera kao strašilo

Jedna sitnica ih tera kao strašilo, a već je imate u kuhinji. Probajte trik koji golubove odmah šalje na drugu adresu.

Komad aluminijumske folije uklanja vam jato sa ograde za jedno popodne i tera kao strašilo i najupornije golubove. Ne košta ništa, a deluje brže od bilo kog kupovnog rasterivača iz marketa.

Golubovi vašu terasu nisu odabrali slučajno. Procene da je mirno, da niko ne otvara prozor naglo i da niko ne urla na njih, pa se vraćaju i dovode rodbinu. Trag koji ostavljaju za sobom radi kao oglas za nove stanare.

Aluminijumska folija kao rasterivač golubova

Otkinite dve trake folije, dužine oko 30 centimetara, i okačite ih kanapom na ogradu i oko spoljnog dela klime. Na suncu blješti, na vetru šušti i pravi pokret koji ptice doživljavaju kao pretnju. Vid im je toliko oštar da ih refleksija potpuno izbaci iz takta.

Sličan efekat daju i stari CD-ovi okačeni na kanap, tanke trake od plastičnih kesa i male vetrenjače koje se vrte na promaji. Baloni sa nacrtanim krupnim očima rade jer u tom obliku golub vidi grabljivicu.

Koji miris golubove odbija sa terase

Mnogi od nas misle da ptice ne reaguju na mirise, ali ljuta paprika, crni biber i cimet posuti po simsu deluju kao nevidljiv zid. Ova caka ih tera kao strašilo jer im iritira osetljive sluznice oko kljuna.

Još praktičnije je domaći sprej. U prskalicu sipajte čašu vode, dva kašike jabukovog sirćeta i kašičicu ljute paprike. Poprskajte ogradu, klimu i ćoškove jednom nedeljno. Posle dve nedelje rutina im se lomi i odlaze da traže novu adresu.

Fizička barijera kada ništa drugo ne radi

Tu većina nas greši. Probate folju, sprej i odustanete posle tri dana. Za tvrdoglave slučajeve postoje konkretnija rešenja.

Plastične bodlje za simsove ne povređuju ptice, ali im fizički oduzimaju mesto za sletanje. U prodaji su sve češće i providne silikonske varijante koje se sa ulice gotovo ne primećuju.

Mreža razvučena ispod nadstrešnice ili oko klime potpuno zatvara prilaz. Nije baš za izlog, ali rešava problem trajno kada folija i sprej zakažu. Novija fora u panelkama je UV reflektujuća traka koja nama izgleda providno, a pticama deluje kao vatra.

Greške zbog kojih se golubovi uvek vraćaju

Greška broj jedan. Sami ih hranite, a da toga niste svesni. Mrvice koje bacate vrapcima završe kod njih i tako ih dozivate iz dana u dan. Ako baš želite da hranite male ptice, postavite hranilicu daleko od ograde, na tanku granu na koju golub fizički ne može da slegne.

Druga klasična greška je odlaganje čišćenja. Izmet ne smeta samo zbog izgleda, on hemijski poručuje drugim golubovima da je mesto sigurno. Ako ga ne uklonite isti dan, jato za nedelju dana udvostruči broj.

Suština je prosta. Ne možete ih samo poterati, morate ih ubediti da na vašoj terasi nemaju šta da traže. Kada spojite foliju, sprej i jedno pranje sirćetom nedeljno, golubovi za desetak dana sami sebi nađu novu zgradu.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com