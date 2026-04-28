Test od 10 sekundi otkriva može li vaša biljka da preživi, ako ovo vidite ima joj spasa

Ako neka od vaših biljaka još nije počela da lista, nemojte odmah da je bacate. Jednostavan test od 10 sekundi govori ima li nade za nju.

Neke od vaših baštenskih biljaka i dalje izgledaju beživotno nakon zime, nemojte ih još otpisivati. Proverite da li imaju šansu da prežive, test od 10 sekundi to otkriva.

Postoje vrste koje se brzo bude sa prvim toplim danima, druge ostaju gole i uspavane nedeljama, što otežava procenu da li su zaista uginule ili samo miruju.

Upravo ovde mnogi prave grešku prerano se opraštajući od biljaka koje bi se još uvek mogle oporaviti. Postoji jednostavan test koji traje samo deset sekundi da bi se otkrilo pravo stanje – takozvani test kore.

To je veoma jednostavan postupak koji možete uraditi makazama ili noktom. Nežno zagrebite površinski sloj kore na stabljici biljke. Ovo se odnosi na biljke sa drvenastim stabljikama, kao što su hortenzije ili listopadno žbunje i drveće.

Ako je sloj ispod kore zelen i blago vlažan, biljka je živa i postoji velika šansa da će se oporaviti kako temperature rastu. Međutim, ako je kora smeđa i suva, najverovatnije je nepopravljiva.

Važno je znati da jedan „loš“ rezultat ne znači nužno kraj. Biljke često umiru na vrhovima, dok su donji delovi još uvek zdravi. Stoga se preporučuje ponavljanje testa na nekoliko mesta duž stabljike – početi od vrha i postepeno se kretati nadole.

Na ovaj način možete saznati da li biljka još uvek ima život i potencijal za novi rast.

Postoji mali izuzetak

Iako se najčešće traži zeleni sloj ispod kore, kod nekih biljaka on ne mora biti jarko zelen. Kod određenih vrsta, kao što su četinari, unutrašnji sloj može izgledati mlečno belo ili čak blago smeđe, a biljka je i dalje zdrava.

Ako niste sigurni šta je normalno za vašu biljku, dobra je ideja da proverite njene specifičnosti pre nego što donesete konačnu odluku.

Ovaj brzi test od 10 sekundi može vas poštedeti prevremene „osude“ i bacanja biljaka koje bi mogle ponovo oživeti uz malo topline i nege. U baštovanstvu, baš kao i u životu, ponekad je najvažnije dati mu još jednu šansu.

