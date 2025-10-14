Topli tonovi, jednostavne linije i retro šarm – ovako izgledaju “nove” 90-te u enterijeru

Devedesete su ponovo u modi – ali sada u mnogo elegantnijem izdanju.

Dok su neki od nas možda sa nostalgičnim osmehom razmišljali o devedesetim, drugi su želeli da ih što pre zaborave. Međutim, kao što moda uvek iznova oživljava stari sjaj, tako su i neki stari trendovi u dizajnu enterijera odlučili da se vrate – ali ovog puta u modernom ruhu.

Minimalizam, koji je bio osnovna parola devedesetih nakon ekstravagancije osamdesetih, sada se vraća sa toplijim tonovima i jednostavnim linijama. Ali ne brinite, nije više hladan i sterilan kao nekada, već je dobio dozu topline i udobnosti, pretvarajući prostor u prijatno utočište od svakodnevnog stresa.

Hromirani detalji su takođe ponovo u igri. Sećate se hromiranih lampi i detalja koji su bili gotovo neizostavni u svakom domu? Pa, sada su se vratili, ali u modernizovanom obliku, dodajući sjaj i eleganciju prostoru.

Kolor blokiranje, popularno u modi osamdesetih, pronašlo je svoj put nazad u dizajn enterijera. Ovog puta, umesto osnovnih svetlih boja, koristimo smele kombinacije koje donose svetlost i život u prostoriju, čineći je dinamičnijom i zabavnijom.

Kuhinjski ormarići u boji hrasta, simbol topline i udobnosti u mnogim domovima tokom devedesetih, sada su se vratili na velika vrata. Ali umesto klasičnih modela, sada imamo moderne interpretacije sa savremenim dizajnom i detaljima koji ih čine atraktivnijim nego ikad.

Na kraju, bež boja, koja je bila gotovo sinonim za dosadu tokom devedesetih, sada je ponovo u trendu. Ali umesto standardne bež koja je nekada bila predmet podsmeha, sada imamo „nove neutralne“ tonove inspirisane prirodom, koji prostoru daju miran i prijatan ambijent.

Tako da, ako ste ikada poželeli da se vratite u devedesete, sada imate priliku – ali ovog puta sa malo modernog šmeka i svežine.

