Treba li jaja čuvati u frižideru? Evo šta je zapravo ispravno

Kada donesemo jaja iz prodavnice, većina nas instinktivno posegne za vratima frižidera i stavi ih na (hladno) mesto. To je skoro refleks, navika koju retko dovodimo u pitanje. Ali da li je to zaista neophodno? Da li je čuvanje jaja u frižideru jedini ispravan način ili je to samo rezultat lokalnih običaja i kulturnih razlika?

Odgovor – kao i kod mnogih navika u ishrani – zavisi od konteksta. U nekim zemljama jaja se prodaju sa polica, dok se u drugim strogo čuvaju u frižideru.

Mit: „Jaja moraju biti u frižideru, inače će se pokvariti“

Ovo je najrasprostranjeniji mit. Mnogi ljudi misle da će jaje ostavljeno na sobnoj temperaturi nekoliko sati odmah postati nebezbedno za konzumiranje. Ali to nije nužno tačno – barem ne u većini evropskih zemalja.

U Evropi se jaja obično ne peru industrijski nakon sakupljanja. Oni prirodno imaju zaštitni sloj koji se zove kutikula, koji sprečava bakterije da uđu kroz poroznu školjku. Zahvaljujući tome, jaje može ostati van frižidera i do nekoliko nedelja, a da se ne pokvari – naravno, pod uslovom da nije izloženo suncu ili visokim temperaturama.

Istina: Ključna razlika je kako se tretiraju jaja

U SAD i nekim drugim zemljama, jaja se moraju oprati i dezinfikovati pre nego što stignu na police prodavnica. Ovaj proces uklanja prljavštinu – ali i zaštitnu kutikulu. Bez toga, jaje postaje podložnije bakterijskoj invaziji, posebno salmoneli, i neophodno je skladištenje na hladnom.

U EU je, međutim, zabranjeno komercijalno pranje jaja pre prodaje, osim u izuzetnim slučajevima. Ideja je da se ne naruši prirodna zaštita jajeta i da se odgovornost za čistoću prebacuje na krajnjeg korisnika neposredno pre upotrebe.

Koliko dugo jaja mogu ostati van frižidera?

Sveža, čista jaja iz prodavnice mogu se čuvati do 2 nedelje na sobnoj temperaturi (oko 20°C). U toplijim prostorijama (25–30 °C) i dalje se preporučuje da ih držite u frižideru.

Ako su jaja već bila u frižideru, ne treba ih ponovo izlagati sobnoj temperaturi duže od 1-2 sata. Nagle promene temperature mogu izazvati kondenzaciju na ljusci, što olakšava rast bakterija.

Gde čuvati jaja?

Sve zavisi od toga gde živite i kako se prema njima postupa.

Ako ste jaja kupili u prodavnici u Srbiji ili nekoj drugoj evropskoj zemlji, verovatno ih možete bez problema čuvati na sobnoj temperaturi nekoliko dana – pogotovo ako ne planirate da ih odmah koristite za sirove pripreme.

Međutim, ako su jaja već čuvana u frižideru (bilo u prodavnici ili kod kuće), nastavite da ih držite u frižideru. Izuzetno je važno izbegavati temperaturne šokove koji mogu izazvati kondenzaciju i ubrzati razvoj mikroorganizama

(Index.hr)

