Treba vam 1 krompir da orhideje raskošno cvetaju: Posle ovoga izgledaće kao da su sišle sa razglednice

Neuobičajeno ali mnogi ljudi kažu da deluje.

Orhideje su među najlepšim, ali i najzahtevnijim cvetovima koje možete gajiti. Da biste postigli zapanjujuće rezultate i videli svoju orhideju u punom cvatu, možete isprobati jednostavan, ali efikasan trik sa krompirom.

Orhideje odlično napreduju na kuhinjskom prozoru. Svetlost koja spolja dopire, vodena para iz lonca u kome se nešto krčka, kao i blizina česme iz koje svaki čas poteče mlaz vode podsećaju na tropski ambijent iz kog ove lepotice potiču.

Šta vam je potrebno:

1-2 krompira (po mogućstvu sveži i neoguljeni)

Zemlja za orhideje

Kontejner za orhideje

Voda

Krompir je bogat skrobom i hranljivim materijama koje mogu pomoći u poboljšanju zdravlja vaše orhideje. Kada se koristi na pravi način, može stimulisati rast korena i doprineti bujnom cvetanju.

Koraci za izvođenje trika

Priprema krompira:

Operite krompir temeljno da biste uklonili svu prljavštinu i pesticide. Nema potrebe da ga ljuštite – koža krompira može pomoći u oslobađanju hranljivih materija.

Priprema kontejnera:

Uzmite kontejner za orhideje i napunite ga sa zemljom za orhideje. Osigurajte da kontejner ima dobar drenažni sistem.

Postavljanje krompira:

Stavite jedan ili dva krompira na dno kontejnera, pre nego što dodate zemlju. Krompir može biti čitav ili isečen na manje komade, zavisno od veličine kontejnera i količine potrebnog prostora.

Sadnja orhideje

Pažljivo postavite orhideju u kontejner preko krompira i pokrijte korene zemljom. Pobrinite se da koreni budu dobro raspoređeni i da se ne oštete.

Zalivanje

Zalijte orhideju pažljivo, vodeći računa da zemlja bude vlažna, ali ne previše mokra. Krompir će osloboditi hranljive materije koje će orhideji pomoći da se razvije.

Održavanje

Držite kontejner na mestu koje ima dovoljno svetlosti, ali nije izloženo direktnoj sunčevoj svetlosti. Redovno zalivajte orhideju i vodite računa o ventilaciji kako bi se sprečila pojava plesni ili truleži.

Krompir oslobađa hranljive materije koje pomažu orhideji da se razvija i cveta. Kao rezultat, vaša orhideja će biti zdravija, a cvetanje će biti bogatije i dugotrajnije. Mnoge ljubitelje orhideja prijavljuju da su primetili značajno poboljšanje u cvetanju i opštem zdravlju biljaka koristeći ovu metodu.

Isprobajte ovaj jednostavan trik i uživajte u spektakularnom cvetanju vaših orhideja koje će izgledati kao da su došle sa izložbe!

