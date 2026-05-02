Tri kuhinjska uređaja obavezno isključite iz struje nakon upotrebe, mogu da izazovu katastrofu!

Ova tri kuhinjska uređaja uvek isključite iz struje. Troše energiju, ali postoji važniji razlog. Uvek su opasnost da izazovu požar.

Tri kuhinjska uređaja bi trebalo da isključite iz struje nakon svake upotrebe, postoji veoma važan razlog za to.

Kućni aparati se ne smeju ostavljati bez nadzora jer su oni jedan od glavnih uzroka požara u domaćinstvu, a posebno su ‘opasni’ mali kućni aparati koji nam umnogome olakšavaju život, ali ga u sekundi mogu pogoršati.

Neki uobičajeni kuhinjski aparati mogu predstavljati rizik od požara i trošiti energiju ako se ostave uključeni. Čak i kada je aparat isključen iz struje, on nije potpuno isključen iz električne mreže. On nastavlja da troši takozvanu „pozadinsku“ ili „fantomsku“ energiju. Ovi takozvani energetski vampiri mogu činiti čak 5% do 10% vašeg ukupnog računa za struju. Pored troškova, postoji važniji razlog za brigu.

Aparati koji su uključeni u struju mogu biti opasni – mogu izazvati požar. Teško je čuti, zar ne? Dobra vest je da je rešenje jednostavno. Samo ih isključite iz struje kada završite sa korišćenjem, kaže Američka administracija za zaštitu od požara. Ova tri kuhinjska uređaja bi trebalo svaki put da isključite iz struje, piše Simply Recipes.

Friteza na vruć vazduh

Kao i mnogi drugi uređaji, friteza na vruć vazduh koristi struju čak i kada je isključena. Zato je najbezbednije da se naviknete da je tretirate kao bilo koji drugi uređaj koji proizvodi toplotu i da je isključite nakon upotrebe.

Toster

Tosteri stoje na pultu i izgledaju bezopasno i slatko. Ali unutra su izloženi grejni elementi i gomila mrvica. Te mrvice deluju kao gorivo, i sve što je potrebno je mali električni kvar ili prenapon struje da bi se zapalile.

Komisija za bezbednost potrošačkih proizvoda SAD dokumentovala je slučajeve u kojima su tosteri ostali uključeni iako su izgledali kao da su isključeni. To znači da „isključeni“ toster nije uvek zaista isključen.

Aparat za kafu

Kuvanje bez nadzora je najčešći uzrok požara u kuhinji. Iako ovo možda ne smatramo klasičnim kuvanjem, aparat za kafu koji radi noću koristeći tajmer je upravo to: potpuno bez nadzora.

