Tri popularne namirnice koje nikada ne treba čuvati u frižideru — a to upravo rade skoro svi

Neke namirnice jednostavno ne pripadaju hladnim policama vašeg frižidera. Zato sledeći put kada raspakujete torbu posle odlaska na pijacu ili supermarket, zapamtite da bi vaša radna površina mogla biti bolji izbor za ove tri osnovne namirnice.

Mnogi stavljaju paradajz, hleb i krompir u frižider misleći da tako produžavaju svežinu, ali ta navika često pogoršava ukus, teksturu i u nekim slučajevima bezbednost hrane.

Paradajz gubi ukus i teksturu

Hlađenje usporava zrenje paradajza i utiče na volatila odgovorna za miris i ukus, što rezultira bljutavim i zrnastim plodovima; stručna istraživanja pokazuju da kraće hlađenje do nekoliko dana možda ne menja mnogo, ali nakon sedam dana ukus opada i potrošači to lako primete.

Hleb brže stari u frižideru

Frižider podstiče retrogradaciju skroba u hlebu, što ubrzava proces stezanja i isušivanja; iako hlađenje može usporiti pojavu plesni, tekstura hleba postaje tvrđa i manje prijatna za jelo, pa je zamrzivač često bolja opcija za duže čuvanje.

Krompir postaje sladak i može formirati štetne supstance pri pečenju

Na niskim temperaturama skrob u krompiru se pretvara u šećere, što daje sladak i zrnast osećaj; kada se takav krompir prži ili peče, povećava se stvaranje akrilamida, jedinjenja koja zdravstvene organizacije savetuju da se smanji u ishrani.

Promenite mesto čuvanja: paradajz držite na sobnoj temperaturi, hleb u posudi na pultu ili zamrznut za duže čuvanje, a krompir u tamnom, hladnijem, ali ne hladnom prostoru van frižidera.

