Trik koji se primenjuje jednom sedmično: Potrebno vam je samo 1 sredstvo da kuhinja blista kao nova

Profesionalna čistačica je društvenim mrežama podelila svoj trik s kojim tvrdi da ćete vrlo brzo očistiti celu kuhinju, piše Lifesavvy.

Kuhinja je svakako jedan od najkorišćenijih delova stana ili kuće, pa se zbog toga i mnogo više i češće prlja.

Međuitm, jedna profesionalna čistačica je društvenim mrežama podelila svoj trik s kojim tvrdi da ćete vrlo brzo očistiti celu kuhinju, piše Lifesavvy.

Kako kaže,sve što vam je potrebno jeste tableta za mašinu za sudove, koje su dizajnirane za odmašćivanje i uklanjanje prljavštine.

Trik za kuhinju zlata vredan

Sve ovo ih ne čini idealnim samo za pranje sudova, već i za čišćenje gotovo svakog dela vaše kuhinje. Sudoperu napunite vrućom vodom i pustite da se tableta otopi.

Potom umočite krpu ili sunđer i obrišite ormariće, pločice, pultove i kuhinjske aparate. Videćete da će voda očistiti svu prljavštinu.

Nakon 20 minuta, ispustite vodu iz sudoperu, a potom oribajte i nju. Profesionalna čistačica preporučuje da to radite jednom nedeljno.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com