Trik od 2 sekunde: Ubacila je jednu stvar u mašinu i tvrdi da joj se veš osušio duplo brže! (VIDEO)

Zimski dani su pravi pakao za sušenje veša. Ali, uvek postoji rešenje…

Kad god vam se učini da vas sa svih strana spopadaju trikovi za lakši život u kući, setite se naših reči da bi neki od njih zaista mogao da vam promeni život.

Jedan od takvih saveta mogao bi biti onaj koji se odnosi na pranje i sušenje veša, posebno jer znamo da nam je svima u interesu da nam veš bude što brže suv.

Australijanka Šenon Laš, ekspertkinja u kućnim poslovima, više puta je uspela da pomogne ljudima širom sveta svojim neobičnim i dovitljivim savetima u vezi s običnim kućnim poslovima

Savet o sušenju veša naišao na oduševljenje

Jedan od saveta koji je naišao na oduševljenje jeste brži način za sušenje veša, trik oduzima dve sekunde, a daje neverovatne rezultate.

Naime, njen trik za brže sušenje postao je uistinu viralan. Šenon objašnjava da je najefikasnija metoda da u mašinu za sušenje punu mokrog veša stavite i jedan suv peškir! Ona tvrdi da će se tako mokra odeća osušiti tri puta brže, a ujedno ćete potrošiti i manje struje.

Efikasnost trika potvrdili i drugi

Naime, i korisnik TikToka Peter Walsh podelio je ovaj jednostavan savet koji, prema njegovim rečima, može prepoloviti vreme sušenja u mašini za sušenje veša. On dodaje da ovaj trik pomaže jer peškir upija višak vlage i poboljšava cirkulaciju vazduha unutar uređaja.

Prema iskustvima korisnika, rezultati su vidljivi već nakon kratkog vremena. Neki tvrde da su primetili značajnu razliku već nakon 15 minuta sušenja. Drugi ističu da ovu metodu koriste godinama, posebno kod manjih količina veša. Savetuje se i dodatno centrifugiranje težih komada odeće pre sušenja.

Brojni komentari na društvenim mrežama potvrđuju efikasnost ovog trika. Korisnici navode da će ubuduće primenjivati ovu metodu pri svakom pranju. Takođe se nadaju manjoj potrošnji energije i kraćem vremenu sušenja.

Jednostavan dodatak poput suvog peškira tako bi mogao postati mali, ali koristan saveznik u zimskim kućnim poslovima.

