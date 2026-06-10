Trik od 50 dinara koji tera muve i komarce: Ceo dom miriše, a dosadne bube beže glavom bez obzira

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Zaboravite na skupu hemiju i zujanje! Napravite prirodni štit za kuću od dva sastojka koji košta manje od 50 dinara, a terea muve i komarce.

Prirodni trik od samo 50 dinara provereno tera muve i komarce, pa ove sezone možete potpuno zaboraviti na zujanje oko glave, buđenje sa svrabom i skupe električne aparate.

Sve što vam treba da napravite neprobojni štit za kuću već imate u kuhinjskom špajzu i na dnu frižidera.

Ova metoda košta manje od jedne kafe, a deluje brže i bezbednije od bilo koje jake kupovne hemije.

Zašto kupovna hemija zapravo ne rešava problem na duže staze?

Većina komercijalnih preparata samo trenutno omami insekte ili ih natera da promene ugao sobe.

Pored toga, stalno udisanje tih mirisa u zatvorenom prostoru nije prijatno ni za ukućane, a kamoli za kućne ljubimce.

Prirodni repelenti rade na potpuno drugom principu – oni trajno blokiraju receptore kojima nas insekti pronalaze u prostoru.

Gde najčešće grešimo kada pokušavamo da oteramo bube?

Najveća greška je što sredstva postavljamo na sredinu stola, tek kada bube već uđu i počnu da nam dosađuju.

Da bi stvar funkcionisala, prirodnu barijeru morate postaviti na strateška mesta ulaza – spoljne sims prozora, prag terase ili tik uz ulazna vrata.

Takođe, rasečen limun koji dugo stoji na toplom gubi kiselost, pa morate tačno znati kako da aktivirate njegova eterična ulja.

Kako se pravilno pravi ovaj jeftini štit od 50 dinara?

Idite do špajza i uzmite kesicu celog karanfilića (klinčića), a iz frižidera izvucite jedan svež limun.

Limun presecite ravno na pola, a zatim u sočno meso obe polovine gusto zabodite po 10 do 15 zrna karanfilića.

Kiselina iz limuna će u kombinaciji sa vazduhom pokrenuti hemijsku reakciju i naterati karanfilić da otpusti maksimalnu količinu svog jakog mirisa.

SAVET: Da trik ne bi izvetrio posle dva dana, kupite u lokalnoj apoteci ili zdravoj hrani bočicu eteričnog ulja nane (mente). Kapnite samo dve kapi preko zabodenog karanfilića – ova kombinacija citrusa, mentola i klinčića stvara mirisni zid kroz koji nijedan komarac neće smeti da proleti cele noći.

Kako oterati muve iz kuće bez prskanja otrova?

Muve imaju neverovatno osetljivo čulo mirisa i organski ne podnose jake aromatične biljke koje im blokiraju orijentaciju.

Ako vam se skupljaju u kuhinji, postavite jednu saksiju svežeg bosiljka na prozor i sklonite prezrelo voće sa radne površine.

U kombinaciji sa pripremljenim limunom, muve će pobeći glavom bez obzira jer im taj prostor postaje potpuno „nečitljiv“.

Šta najbrže tera komarce u zatvorenom prostoru tokom noći?

Pored limuna, krvopije panično beže od specifičnog mirisa suve mlevene kafe.

Ako sedite na terasi ili u dvorištu, sipajte kašičicu domaće kafe na metalni tanjirić i upalite je šibicom da lagano tinja.

Ovaj suptilan, jedva primetan dim dokazano i efikasno tera muve i komarce.

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