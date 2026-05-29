Trik protiv muva koji koriste mesari: Okačite ovo na ulaz i zaboravite na zujanje u kuhinji čitavog leta

Trik protiv muva koji mesari koriste decenijama radi i u stanu. Okačite jednu stvar na vrata i zaboravite na sprejeve.

Trik protiv muva koji godinama koriste u mesarama nije nikakva tajna, ali u kući ga skoro niko ne primenjuje.

A poenta je banalna. Na ulazu okačite providnu kesu napunjenu vodom, sa nekoliko sitnih novčića unutra. Muve, čim priđu, naglo skreću i beže. Bez sprejeva, bez mirisa, bez lepljivih traka koje vise iznad šporeta.

Zašto mesari godinama drže kesu sa vodom iznad vrata

Mesari nemaju luksuz da im muve zuje oko izloga. Higijenski inspektor ne prašta, a mušterija beži još brže. Zato decenijama unazad rade jednu istu stvar, gotovo svuda po Balkanu i južnoj Evropi, vide se te kese okačene iznad ulaza i na pijačnim tezgama.

Voda u providnoj kesi prelama svetlost. Muva ima slovaste oči sa hiljadama sitnih sočiva i sliku doživljava potpuno drugačije nego mi. Kada joj se ispred nosa pojavi nešto što reflektuje svetlost u svim pravcima, mozak joj javi da je pred nečim ogromnim i opasnim. Jednostavno promeni kurs.

Kako da napravite ovaj domaći trik za muve za pet minuta

Treba vam providna kesa za zamrzivač, čista voda i tri do pet metalnih novčića. Najbolje rade oni svetliji, koji dobro odbijaju svetlost. Kesu napunite do dve trećine, ubacite novčiće, čvrsto zavežite vrh i okačite je na okvir vrata, na visini glave ili malo iznad.

Važno je da kesa visi na mestu gde je dohvata prirodno svetlo. Ako je stavite u mračan hodnik, efekta nema. Idealna pozicija je tik iznad ulaznih vrata, sa spoljne strane, ili na prozoru kuhinje koji najčešće držite otvorenim.

Da li mesarski trik za muve stvarno radi i u stanu

Radi, ali pod uslovom da ga ne tretirate kao čaroliju. Kesa odbija muve koje pokušavaju da uđu kroz taj otvor. Ne odbija one koje su već unutra i ne pomaže ako vam đubre stoji tri dana u kuhinji. To je preventiva, ne čistačica.

Po iskustvu sa pijaca i seoskih dvorišta, smanjenje broja muva je primetno već prvog dana. Ne stoprocentno, ali dovoljno da prestanete da mašete rukama iznad ručka. Ako kombinujete kesu sa bosiljkom u saksiji na prozoru, dobijate dvostruku barijeru, jer muve mrze miris bosiljka.

Najčešća greška koju pravite kad kačite kesu

Ljudi je okače jednom i zaborave. Posle nedelju dana voda postane mutna, novčići oksidiraju, kesa više ništa ne reflektuje. Vodu menjajte svakih sedam dana, a kesu operite ili zamenite novom. Mutna voda ne prelama svetlost i muve je ignorišu.

Druga greška je premala kesa. Ako koristite kesicu od kifle, efekat je zanemarljiv. Treba vam kesa zapremine bar litar i po, da površina bude dovoljno velika da napravi pravu reflektujuću barijeru.

Šta još pomaže pored kese sa vodom

Postavite saksiju bosiljka, mente ili lavande na prozor kuhinje. Sirće u činijici iza šporeta neutrališe mirise koji privlače muve. Kantu za smeće držite zatvorenu i praznite je svako veče, posebno leti kad temperatura pređe trideset stepeni.

Sitan detalj koji svi previđaju, proverite sifone u sudoperi. Muve voćarke se često legu baš tamo, u ostacima hrane koji se nahvataju u cevima. Jedna kašika sode bikarbone i šolja sirćeta jednom nedeljno rešavaju problem iz korena.

Koliko dugo kesa štiti kuću od muva

Kesa sa svežom vodom efikasno odbija muve oko sedam do deset dana, posle čega voda postaje mutna i gubi sposobnost da prelama svetlost. Tada je menjate ili dosipate čistu vodu.

A vi, da li ste već probali ovaj trik protiv muva ili imate neki bolji koji vam je ostao od bake? Napišite u komentaru šta kod vas radi najbolje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com