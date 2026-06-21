Stan vam je kao rerna? Trik sa običnom folijom koji spušta temperaturu za 5 stepeni

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Hlađenje stana nikada nije bilo lakše! Uz trik sa aluminijumskom folijom spustite temperaturu za 5 stepeni i lakše preživite letnje dane.

Stan vam je postao kao prava rerna tokom ovih vrelih dana, a hlađenje stana nikada nije bilo potrebnije.

Zaboravite na skupu klimu koja troši struju, jer uz pomoć jedne stvari koju već imate u kuhinji – obične aluminijumske folije – možete drastično smanjiti temperaturu u svom domu za čak 5 stepeni.

Ovaj jednostavan trik će vam spasiti život kada živa u termometru pređe četrdeseti podeljak.

Aluminijumska folija odbija sunčeve zrake umesto da ih upija i pretvara vašu sobu u staklenu baštu.

Kako folija zapravo hladi prostor

Mnogi ljudi greše kada preko dana drže roletne potpuno podignute dok sunce bije direktno u prozor.

Tada staklo deluje kao lupa i greje nameštaj i zidove koji kasnije emituju toplotu dugo u noć.

Kada na staklo zalepite aluminijumsku foliju, ona deluje kao ogledalo.

Ona reflektuje sunčevu svetlost i toplotnu energiju nazad napolje.

Pravilno postavljanje za maksimalan efekat

Najbolji rezultat ćete postići ako foliju postavite sa spoljne strane prozora, ukoliko je to izvodljivo.

Ako ipak morate da je postavljate iznutra, potrudite se da je fiksirate za samo staklo.

Možete koristiti malo vode u prskalici kako bi folija bolje prijanjala za površinu prozora.

Naravno, ovo ne može da zameni profesionalni klima-uređaj, ali u uslovima kada je napolju 35 stepeni, svaki stepen manje znači ogromnu razliku za vaš organizam.

Izbegavajte lepljenje na ramove prozora kako ne biste oštetili farbu.

Još pre mnogo decenija, iskusne domaćice su imale ovaj trik u rukavu dok su se svi ostali žalili na vrućinu, a kuća bi im ostala prijatna i sveža.

Da li je folija bezbedna za prozorska stakla?

Mnogi se plaše da li će se staklo pregrejati i pući zbog folije.

Istina je da, ako je folija pravilno postavljena preko cele površine, staklo se neće pregrevati jer folija odbija zrake.

Problem može nastati samo ako foliju postavite delimično, pa sunce greje jedan deo stakla, a drugi ne.

Zato uvek prekrijte celu staklenu površinu od ivice do ivice.

Može li se koristiti i nešto drugo osim folije?

Ako nemate foliju pri ruci, možete koristiti reflektujuće folije za automobile koje se prodaju na svakoj benzinskoj pumpi.

One su mnogo deblje i trajnije od obične kuhinjske folije.

Takođe, postavljanje svetlih platnenih zavesa odmah iza prozora može značajno pomoći.

Kombinacija folije na staklu i zatvorenih svetlih zavesa daje najbolji rezultat za hlađenje stana.

Kako još brže rashladiti sobu?

Pored folije, važno je da tokom dana držite sve prozore i vrata zatvorenim.

Ventilaciju i promaju ostavite isključivo za period od ponoći do ranih jutarnjih časova.

Tada je temperatura vazduha napolju najniža.

Tada otvorite sve što imate kako bi se zidovi stana maksimalno ohladili.

Čim sunce izađe, zatvorite sve i spustite roletne ili postavite foliju.

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