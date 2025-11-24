Trik sa lopatom koji će vam pomoći da očistite sneg brže i lakše nego ikad!

Čišćenje snega je jedna od najomraženijih aktivnosti u zimskom periodu, a zalepljene naslage snega na lopati umeju posebno da iritiraju.

U Srbiji ovih dana najavljuju obilne snežne padavine. A kako biste mogli da izađete na kapiju, odmah se bacite na čišćenje. Ovaj super trik olakšaće posao!

Postoji trik kojim ćete sprečiti da vam se sneg lepi na lopatu i vrlo je jednostavan.

Pošpricajte lopatu s prednje i zadnje strane jestivim uljem

Još nekoliko korisnih saveta koji će olakšati čišćenje snega:

1. Kada pomislite na posipanje puta kako se ne bi zaledio, imajte na umu da se kamena so ne koristi na betonskim površinama jer može da pogorša stanje pukotina ili doprinese mrvljenju površine. Bolji izbor za posipanje betona je kalcijum hlorid.

2. Birajte plastičnu lopatu za sneg na ciglama i pločicama jer metalne oštrice mogu da ih oštete. Takođe, držite lopatu pola centimetra od tla dok čistite sneg kako ne bi oštetili površinu puta ili dvorišta.

3. Kada čistite sneg, držite lopatu bliže telu – biće vam lakše, a i smanjićete pritisak, a time i rizik od povrede ruku, ramena ili leđa. Takođe, lakše je očistiti sneg zabacivanjem sa strane nego guranjem sve veće gomile ispred sebe.

I još jedan koristan savet, pre čišćenja dvorišta i prilaza od snega, očistite svoj automobil kako kasnije ne biste zatrpali snegom ono što ste već očistili.

