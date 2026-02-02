Trik za obilje i blagostanje: Stavite 9 limunova u činiju na trpezarijski sto i gledajte čudo!

Eksperiment sa parovima koji su imali bračne probleme pokazao da samo oni koji su u kuhinji držali limunove su rešili nesuglasice

U poslednje vreme preplavljeni smo trikovima savetima za privlačenje dobre i eliminaciju loše energije.

Prema drevnoj kineskoj filozofiji uređenja doma, feng šuiju, devet limuna stavljenih u posudu će pročistiti dom od loše energije i privući bogatstvo.

Zašto baš devet limuna?

Od davnina je poznato da limun odlično sredstvo za čišćenje, ne samo domaćinstva, već i energije. Broj 9 simbolizuje povoljne promene u feng šuiju, broj koji predstavlja vezu između neba i zemlje, zdravlja, dugovečnosti… Zato je potrebno baš ovoliko limunova staviti u činiju.

Zašto limun upija negativnu energiju?

Feng šui stručnjaci tvrde da su ovi citrusi od davnina bili poznati po sposobnosti da apsorbuju negativnu energiju na mestu u kome se nalaze. Pa tako su sproveli eksperiment gde su posmatrani parovi sa bračnim problemima, a samo oni koji su u kuhinji držali sveže limunove su uspeli da reše nesuglasice i obnove vezu.

Ova voćka ne samo da može da oslobodi dom od negativne energije, već i ukazuju na njeno prisustvo. Da biste to uradili, potrebno je da postavite nekoliko svežih plodova u različite prostorije. Na mestu gde će se limun najbrže pokvariti je nagomilana negativna energija. Ako voće prođe sve faze propadanja, čak se i ubuđa, a završi se sušenjem – to znači da je kuća energetski čista.

Zašto broj 9 simbolizuje prosperitet?

Prema feng šui filozofijii, svi predmeti imaju svoju numerologiju. Broj 9 se često naziva “Zvezdom velikog srca”, jer daje povoljnu energiju za sve. Zbog toga je toliko pozitivnih stvari povezano sa ovim brojem. Simbolizuje prosperitet i srećnu budućnost.

