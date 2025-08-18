Trik zlata vredan: Evo kako da u jednom potezu ogulite pečene paprike

Domaćice su danima u pripremi zimnice i sve do jedne muče muku sa guljenjem paprika za ajvar, i upravo zato vam predstavljamo nekoliko trikova koji će vam olakšati ovaj mukotrpan posao.

Ako pripremate ajvar za zimnicu, dobro je da znate da postoje i verzije koje su jednostavnije za pripremu i brže kuvanje. Takav je slučaj s ajvarom od seckanih paprika, pogotovo ako znate dobar trik za brzo i jednostavno guljenje paprika.

Postoji nekoliko trikova za to. Jedan od načina da lakše skinete kožicu sa pečenih paprika jeste da ih stavite u plastičnu kesicu i zavežete, pa pustite da tako odstoje nekoliko minuta. Kad otvorite vrećicu, kožica će se sama guliti s paprike tako da ih samo provučete kroz prste.

Druga mogućnost je da pečene paprike zamrznete.

Kad ih izvadite iz leda, stavite ih u kesici pod mlaz tople vode nekoliko sekundi i odmah gulite. Osim toga, ako pečene paprike odmah nakon vađenja iz rerne pokrijete prozirnom folijom, salvetom, ili krpom, ili ih stavite u lonac pa pokrijete poklopcem, nakon 15-ak minuta moći ćete ih oguliti bez problema.

Prekrivanjem paprika stvara se para, što pomaže da koža počne da se odvaja od mesa paprika, prenosi zena.blic.rs.

