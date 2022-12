Trikovi sa običnim gumicama, imaju BEZBROJ PRIMENA

Obične gumice za tegle za neke nisu ništa više nego samo obične gumice. Ipak, one vam mogu biti od pomoći u raznim situacijama u domaćnistvu, a za neke možda niste ni znali. Najjednostavnije stvari su zapravo i najbolje, naročito kad je reč o domaćinstvu! Jedna mala, obična gumica pomoći će vam i na mnogo drugih načina. Može da vam uštedi pokoji dinar i u trenu reši veliki broj iritantnih problema.

Produžiće svežinu isečene jabuke

Ako se ne pojede u trenu, isečena jabuka će brzo potamneti, to svi znamo. Kako bi zadržala svežinu, spojite isečene delove nazad u oblik jabuke, a zatim oko njih obmotajte gumicu. Njena površina potamni zato što je izložena vazduhu, a na ovaj način ćete je ponovo „zatvoriti“ što će joj produžiti svežinu.

Zameniće šrafić na minđuši

Svaka žena zna koliko to može biti nezgodno! Dok se spremate za izlazak primećujete da nemate šrafić na minđuši koji je štiti od ispadanja. Ali vam zato gumica stiže u spas, isecite komadić gumice i utisnite ga na iglici minđuše sa zadnje strane. Gumica će minđušu čvrsto držati na mestu i ne morate se bojati da će ispasti.

Osigurajte ormariće od dečjih ručica

Ako imate decu ili vam u goste dolaze prijatelji sa decom, ne morate da brinete da li će početi da otvaraju sve ormariće redom. Rastegnite gumicu i obuhvatite dve ručke ormarića kako on ne bi mogao da se otvori. Ipak, ovaj trik deluje samo ako imate ručke na ormarićima.

Osigurajte odeću na vešalici

Verovatno vam se više puta desilo da vam odeća u ormaru sklize sa vešalice. Kako biste sprečili ovo, zavežite po jednu gumicu sa svake strane vešalice kako bi vaša odeća imala za šta da se „uhvati“.

Sprečite upadanje kašike u šerpu

Dok ste spremali kolače možda vam se u brzini dogodilo da vam je nakon mešanja kašika ili mutilica upala u šerpu ili činiju. Kako biste to sprečili, oko drške koju koristite obmotajte jednu gumicu. Ona će sprečiti pomeranje kašike i prisloniće se na činiju.

Skinite višak farbe sa četke

Ko god ima iskustva sa bojenjem zidova zna da kada obrišete četku natopljenu farbom o ivice kante kako biste uklonili višak boje, to se obično završi tako što se farba prelije na spoljašnji deo kante, a zatim nekim čudom završi i svuda okolo. Kako biste to sprečili, rastegnite gumicu preko kante, od jednog do drugog dela, kako biste višak farbe mogli da ispustite tačno na njenoj sredini. Sav taj višak će pasti pravo u kantu.

