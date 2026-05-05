Sipajte jednu stvar u mašinu zajedno sa omekšivačem: Veš miriše danima, a neprijatan miris nestaje

Trikovi za domaćinstvo koji rešavaju problem lošeg mirisa. Sipajte alkoholno sirće uz omekšivač i uživajte u vešu koji miriše nedeljama.

Ovi trikovi za domaćinstvo spasiće vas muke sa garderobom koja se oseća na vlagu čim je izvadite iz mašine.

Rešenje je prostije nego što mislite i verovatno ga već imate u kuhinji, a košta manje od kafe u kafiću.

Zaboravite na skupe hemikalije i besomučno ispiranje koje samo troši struju i vodu bez pravog efekta.

Tajni sastojak koji menja sve

Sve što treba da uradite jeste da u pregradu za omekšivač, pored samog omekšivača, sipate pola šoljice alkoholnog sirćeta.

Sirće će fiksirati miris vašeg omekšivača za vlakna, pa će majice i posteljina mirisati intenzivno nedeljama nakon pranja.

Ono takođe deluje kao prirodni omekšivač vode, što znači da će peškiri biti mekani kao oblak, a ne grubi kao šmirgla.

Kako sirće uklanja smrad iz mašine

Glavni uzrok neprijatnih mirisa su nataloženi deterdžent i kamenac koji se kriju u gumi i bubnju vaše mašine.

Kiselina iz sirćeta razbija te naslage i dezinfikuje unutrašnjost uređaja dok se veš pere, bez ikakvog rizika po odeću.

Ne brinite, miris sirćeta potpuno isparava tokom ispiranja, a ostaje samo čistina i mirisna nota koju ste sami izabrali.

SAVET Ako želite da vam cela kuća zamiriše dok se veš suši, na parče stare krpe nakapajte 5 kapi eteričnog ulja lavande ili limuna i ubacite direktno u bubanj pre paljenja mašine.

Kako ukloniti neprijatan miris iz veš mašine?

Najbrži način je da jednom mesečno uključite praznu mašinu na 90 stepeni i u bubanj sipate litar alkoholnog sirćeta i kesicu sode bikarbone.

Ovaj spoj će „progutati“ sve bakterije i buđ koji se skupljaju na skrivenim mestima i crevima mašine.

Obavezno prebrišite gumu na vratima suvom krpom nakon svakog pranja, jer se tu zadržava najviše vode i prljavštine.

Šta uraditi da veš miriše duže posle pranja?

Ključ je u tome da nikada ne prepunite bubanj, jer odeća mora da ima prostora da se prevrće i dobro ispere.

Ako koristite previše deterdženta, on se zadržava u tkanini i vremenom stvara onaj „ustajao“ miris koji niko ne voli.

Ovi trikovi za domaćinstvo sa sirćetom garantuju da će vaša odeća zadržati svežinu, a miris biti duplo jači i postojaniji nego ranije.

