Trikovi zbog kojih će vam dom mirisati kao luksuzni hotel, bez trošenja bogatstva

Otkrijte kako da vam dom miriše kao luksuzni hotel uz jednostavne trikove – bez trošenja bogatstva.

Zamisli da svaki put kad uđeš u svoj dom, osetiš miris koji podseća na pet zvezdica. Ne moraš da trošiš stotine evra na skupe difuzere i parfeme za prostor – dovoljno je da znaš par trikova koje koriste luksuzni hoteli, ali u kućnoj varijanti.

Mirisna osnova – čistoća pre svega

Nijedan parfem ne može da prikrije ustajali vazduh ili miris kuvanja. Prvi korak je redovno provetravanje i čišćenje tekstila – zavesa, tepiha, posteljine. Dodaj par kapi eteričnog ulja lavande ili limunske trave u vodu kojom brišeš podove. Efekat je odmah primetan.

Trik sa peškirima i posteljinom

Hoteli mirišu luksuzno jer koriste mirisne omekšivače i trik sa sušenjem. Ubaci maramicu sa mirisom u ormar sa peškirima i posteljinom. Kada ih koristiš, miris će se širiti prostorom kao u hotelskoj sobi.

DIY mirisni difuzeri – jednostavno i efektno

U staklenu flašicu sipaj alkohol, vodu i nekoliko kapi eteričnog ulja (vanila, sandalovina, bergamot). Ubaci drvene štapiće i postavi ih u hodnik ili dnevnu sobu. Ovaj trik koristi i recepcija hotela – miris se širi nenametljivo, ali postojano.

Pečenje vanile – trik iz luksuznih restorana

Ako želiš da tvoj dom miriše na sveže kolače bez da ih zaista praviš, stavi malo ekstrakta vanile u rernu na nisku temperaturu. Miris će se proširiti celim stanom i stvoriti osećaj topline i luksuza.

Mirisni uglovi – diskretni izvori svežine

Postavi male posudice sa sodom bikarbonom i par kapi eteričnog ulja iza nameštaja, u ormarima, pa čak i u kupatilu. Soda neutrališe neprijatne mirise, a ulje daje svežinu. Ovaj trik jeftino imitira hotelsku diskretnu eleganciju.

Cveće i biljke – prirodni luksuz

Ne moraš da imaš buket ruža svakog dana. Dovoljna je jedna mirisna biljka – poput mente, lavande ili bosiljka – da prostor dobije prirodan, ali sofisticiran miris. Plus, izgleda lepo.

Bonus savet: mirisni jastuci

Ušij male jastučiće sa lavandom i stavi ih u fioke, ormare ili ispod jastuka. Miris se oslobađa lagano i stvara osećaj smirenosti – baš kao u luksuznim hotelima.

