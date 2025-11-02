Troši struju kao 65 frižidera odjednom: Uređaj koji imate u kući jede vam novac svaki dan

Proverite rernu! Troši vam struju kao 65 frižidera i u standby režimu. Da biste smanjili račun, prosto je isključite iz utičnice.

Da li ste znali? Vaša rerna troši struju kao 65 frižidera! Nije problem samo pečenje – evo kako da zaustavite taj skriveni trošak

Električna rerna možda je najrasprostranjeniji kućni aparat u domaćinstvu, ali malo ko zna koliko struje zaista troši – u jednom trenutku njena potrošnja može biti jednaka čak 65 frižidera, piše Blic! Saznajte kako da smanjite račun za struju, a i dalje uživate u svakodnevnom kuvanju.

Koliko struje zaista troši rerna?

Prosečna snaga električne rerne kreće se između 2.000 i 5.000 W, što znači potrošnju od 40 do 90 kWh mesečno. Za poređenje, frižider troši tek 300 do 800 W – razlika je ogromna!

Istraživanja pokazuju da prosečna rerna u domaćinstvu može dostići čak 224 kWh godišnje, što je više nego većina drugih svakodnevnih uređaja. Posebno problematični su modeli u standby režimu, koji troše struju čak i kada su ugašeni – od 5% do 26% ukupne godišnje potrošnje.

Najčešće greške koje povećavaju račun

Otvaranje vrata tokom pečenja, nedovoljno korišćenje prethodnog zagrevanja i ostavljanje rerne uključenom u praznom hodu drastično povećava potrošnju. Čak i digitalni displeji troše energiju u standby režimu.

Praktični trikovi za uštedu

Kombinujte pečenja – iskoristite jedno prethodno zagrevanje za više jela odjednom. Isključite rernu nekoliko minuta pre kraja pečenja – toplota ostaje dovoljna da hrana bude gotova. Ne otvarajte često vrata – svaki put kada to uradite, temperatura pada i rerna troši dodatnu energiju.

Isključivanje iz utičnice potpuno eliminiše potrošnju u standby režimu i dodatno smanjuje račun. Mali trikovi čine veliku razliku – kombinacija pažljivog korišćenja i praćenja navika kuvanja može smanjiti potrošnju za desetine kWh godišnje.

Pametno kuvanje = manji račun

Primena ovih jednostavnih trikova za isključivanje iz utičnice i pametnije korišćenje znači momentalnu uštedu na svakom narednom računu. Ne plaćajte više ni jedan kilovat viška – zapamtite trik: pametno kuvanje je jedina garancija za manji račun!

