Turski način pranja peškira: Genijalna metoda bez omekšivača, dovoljne su ove 3 kašike

Pranje peškira deluje jednostavno, ali mnogi prave greške koje ih čine tvrdim i manje upijajućim.
Turski način pranja peškira postao je popularan jer vraća mekoću i svežinu, a ne zahteva upotrebu omekšivača. Dovoljno je samo nekoliko kašika prirodnih sastojaka da vaši peškiri ponovo budu kao novi.
Zašto izbegavati omekšivač?
Omekšivači se lepe za vlakna i smanjuju sposobnost upijanja.
Vremenom peškiri postaju tvrdi i gube funkcionalnost.
Prirodne metode čuvaju tkaninu i produžavaju njen vek.
Turski trik za meke i upijajuće peškire
Turski trik je jednostavan: nakon kupovine, peškire potopite u vodu na nekoliko sati (idealno i do 24h).
Dodajte sodu bikarbonu – ona osvežava tkaninu i oslobađa vlakna.
Prilikom svakog pranja ubacite 2–3 kašike sode direktno u bubanj.
Prednosti sode bikarbone
Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise
Uništava bakterije i mikrobe
Povećava sposobnost upijanja
Bezbedna je za kožu
Kako održavati peškire dugotrajnim
Perite ih na temperaturi od 40–60°C
Ne pretrpavajte mašinu
Sušite ih na vazduhu kad god je moguće
Povremeno operite samo sa sodom i toplom vodom
BONUS SAVET:
Preporučena temperatura za pranje peškira zavisi od njihove namene i stepena zaprljanosti. Generalno, za svakodnevno pranje peškira za ruke ili tela dovoljna je temperatura od 40-60°C za uklanjanje nečistoća i bakterija. Za peškire koji su jako zaprljani ili su bili izloženi telu ili površinama sa bakterijama, preporučuje se pranje na temperaturama višim od 60°C kako bi se obezbedila potpuna dezinfekcija.
Prilikom pranja peškira važno je koristiti adekvatan deterdžent koji će ukloniti prljavštinu, ulje i bakterije. Za dodatnu dezinfekciju možete dodati izbeljivač ili dezinfekciona sredstva koja su specijalno formulisana za tkaninu koja se pere.
Turski način pranja pokazuje da prirodna rešenja mogu biti i efikasna i bezbedna. Uz samo tri kašike sode bikarbone, vaši peškiri ostaju mekani, sveži i dugotrajni – bez hemikalija i nepotrebnih troškova.
