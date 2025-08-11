Turski trik za pranje peškira je genijalan: Nema omekšivača, dovoljne su samo ove 3 kašike!

Pranje peškira nije tako jednostavno kako izgleda.

Da bi peškiri ostali čisti i dugotrajni, potrebno je malo truda i pridržavanje nekoliko saveta. Stručnjaci savetuju da se peškiri peru na višim temperaturama, idealno između 40 i 60 stepeni Celzijusa.

Peškiri često dolaze u kontakt s kožom i vlagom, što ih čini idealnim podlogama za razvoj bakterija i mikroba. Zbog toga je potrebna viša temperatura pranja. Drugi važan aspekt je njihova sposobnost upijanja. Glavna funkcija peškira je da upijaju vodu, ali zbog grešaka u pranju oni s vremenom postaju tvrđi i manje upijajući.

Jedan od glavnih uzroka toga su omekšivači, koji se lepe za vlakna i otežavaju tkaninu.

Turski način pranja peškira ih čini mekšim i upijajućim. Ova metoda se može koristiti i za nove peškire. Nakon kupovine, uvek ih potopite u vodu na nekoliko sati. Neki čak preporučuju da se natapaju i do 24 sata. To oslobađa vlakna i čini tkaninu mekšom i prijatnijom. U vodu možete dodati i nekoliko kašičica sode bikarbone – savršeno će osvežiti tkaninu.

Jestiva soda (soda bikarbona) je odličan saveznik u pranju peškira. Prilikom svakog pranja možete dodati nekoliko kašika sode direktno u bubanj veš mašine. Soda bikarbona uklanja neprijatne mirise i uništava bakterije. Ima antibakterijska svojstva i bezbedna je za kožu. Takođe poboljšava sposobnost upijanja tkanine i pomaže da peškiri duže zadrže svjež i nov izgled.

