Međutim, ono što većina zaboravlja jeste da april ume da bude veoma varljiv mesec.

Iako su dani topli, noći često znaju da budu hladne, a u nekim krajevima čak i mraz nije retkost. Upravo ta razlika između dnevnih i noćnih temperatura može biti kobna za mlade biljke.

Prerana sadnja – greška koju mnogi prave

Mlade biljke, naročito one osetljive poput paradajza, paprike ili tikvica, jednostavno nisu spremne da izdrže nagle promene temperature. Čak i ako prežive prve noći, hladnoća može da uspori njihov rast, ošteti koren ili potpuno zaustavi razvoj.

Zato se kasnije dešava ono što zbunjuje mnoge baštovane.

Biljke su posađene na vreme. Redovno se zalivaju. Dobijaju dovoljno sunca. Ali ne napreduju. Ne cvetaju kako treba. Deluju slabo i “zaostalo” u odnosu na očekivanja.

Razlog često leži upravo u tom početnom šoku koji su doživele u aprilu.

Osim prerane sadnje, postoji još jedan problem koji ide ruku pod ruku sa njom — nestrpljenje.

Mnogi u želji da “pomognu” biljkama počnu da ih preterano zalivaju ili đubre prerano, misleći da će tako ubrzati rast. Međutim, to često ima suprotan efekat. Zemlja koja je još uvek hladna i vlažna ne može pravilno da primi hranljive materije, pa koren biljke ostaje pod stresom.

Iskusni baštovani znaju da je april više mesec pripreme nego sadnje.

Tada se zemljište čisti, prekopava, uklanjaju se korovi i dodaje kompost kako bi zemlja bila spremna. Sadnja osetljivijih biljaka obično se ostavlja za kasnije — kada se temperatura stabilizuje i kada prođe opasnost od hladnih noći.

Naravno, to ne znači da u aprilu ne treba ništa saditi.

Postoje biljke koje odlično podnose hladnije uslove, poput zelene salate, luka ili graška. One čak i vole svežinu i mogu lepo da napreduju u ovom periodu.

Ključ je u tome da se zna šta kada posaditi

Na kraju, u aprilu mnogi prave ovu grešku i ostanu razočarani kada njihova bašta ne izgleda onako kako su zamislili. Iako su uložili trud, vreme i energiju, rezultat izostane — ne zato što nisu radili dovoljno, već zato što su požurili u pogrešnom trenutku.

Zato je možda najvažnija lekcija koju bašta može da nas nauči upravo strpljenje.

