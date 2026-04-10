U aprilu mnogi prave jednu grešku i prerano posade biljke. To je najčešći razlog da im razvoj biljaka i cvetanje kasni.
U aprilu mnogi prave jednu grešku koja utiče na rast biljaka. Još uvek mogu da se dese noćne hladnoće mogu oštetiti mlade biljke.
April je mesec kada priroda konačno počinje da se budi. Dani su duži, sunce je sve toplije, a mnogi jedva čekaju da izađu u dvorište i počnu sa radovima u bašti.
Upravo tada, puni entuzijazma, u parilu mnogi prave jednu od najčešćih grešaka — i često nisu ni svesni koliko ona može da utiče na biljke tokom cele sezone.
Zemlja više nije smrznuta, temperature su prijatnije, a bašta izgleda spremno za sadnju. Mnogi tada odlučuju da požure i posade cveće, povrće ili začinsko bilje, verujući da će tako dobiti prednost i ranije uživati u plodovima svog rada.
Međutim, ono što većina zaboravlja jeste da april ume da bude veoma varljiv mesec.
Iako su dani topli, noći često znaju da budu hladne, a u nekim krajevima čak i mraz nije retkost. Upravo ta razlika između dnevnih i noćnih temperatura može biti kobna za mlade biljke.
Prerana sadnja – greška koju mnogi prave
Mlade biljke, naročito one osetljive poput paradajza, paprike ili tikvica, jednostavno nisu spremne da izdrže nagle promene temperature. Čak i ako prežive prve noći, hladnoća može da uspori njihov rast, ošteti koren ili potpuno zaustavi razvoj.
Zato se kasnije dešava ono što zbunjuje mnoge baštovane.
Biljke su posađene na vreme. Redovno se zalivaju. Dobijaju dovoljno sunca. Ali ne napreduju. Ne cvetaju kako treba. Deluju slabo i “zaostalo” u odnosu na očekivanja.
Razlog često leži upravo u tom početnom šoku koji su doživele u aprilu.
Osim prerane sadnje, postoji još jedan problem koji ide ruku pod ruku sa njom — nestrpljenje.
Mnogi u želji da “pomognu” biljkama počnu da ih preterano zalivaju ili đubre prerano, misleći da će tako ubrzati rast. Međutim, to često ima suprotan efekat. Zemlja koja je još uvek hladna i vlažna ne može pravilno da primi hranljive materije, pa koren biljke ostaje pod stresom.
Tada se zemljište čisti, prekopava, uklanjaju se korovi i dodaje kompost kako bi zemlja bila spremna. Sadnja osetljivijih biljaka obično se ostavlja za kasnije — kada se temperatura stabilizuje i kada prođe opasnost od hladnih noći.
Naravno, to ne znači da u aprilu ne treba ništa saditi.
Postoje biljke koje odlično podnose hladnije uslove, poput zelene salate, luka ili graška. One čak i vole svežinu i mogu lepo da napreduju u ovom periodu.
Ključ je u tome da se zna šta kada posaditi
Na kraju, u aprilu mnogi prave ovu grešku i ostanu razočarani kada njihova bašta ne izgleda onako kako su zamislili. Iako su uložili trud, vreme i energiju, rezultat izostane — ne zato što nisu radili dovoljno, već zato što su požurili u pogrešnom trenutku.
Zato je možda najvažnija lekcija koju bašta može da nas nauči upravo strpljenje.
