Mnogi prave grešku pri čuvanju hleba – otkrijte kako se pravilno čuva hleb da ostane svež, mekan i ukusan što duže.

U kesi nikako – evo kako se pravilno čuva hleb da ostane svež danima.

Kako se pravilno čuva hleb da ne izgubi svežinu?

Većina ljudi pravi istu grešku kada je u pitanju čuvanje hleba, a da toga često nije ni svesna. Ako hleb držite na pultu, u fioci ili kutiji, i još ga čuvate u plastičnoj kesi a sve to nije dobro rešenje.

Iako deluje praktično, ovakav način čuvanja može dovesti do suprotnog efekta – hleb se brže suši ili čak postaje podložan kvarenju.

Zašto je plastična kesa loš izbor

Mnogi misle da će kesa sačuvati svežinu, ali istina je drugačija. Hleb u plastičnoj kesi gubi svoju teksturu i može se osušiti, dok u zatvorenim prostorima poput kutije postoji rizik od pojave buđi.

Upravo zbog toga, ovaj način čuvanja spada među najčešće, ali i najpogrešnije navike u domaćinstvu.

Najbolji način da hleb ostane svež

Iako zvuči neobično, najbolje rešenje je zamrzavanje. Kada se pravilno čuva hleb u zamrzivaču, on može zadržati svežinu i ukus kao da je tek kupljen.

Na ovaj način uvek imate spremnu veknu koja neće izgubiti kvalitet.

Kako pravilno odmrznuti hleb

Postoje dva jednostavna načina da vratite hlebu svežinu:

Ako vam treba odmah, izvadite ga iz zamrzivača, umotajte u aluminijumsku foliju i zagrejte u rerni.

Ako želite svež hleb za ujutru, ostavite ga preko noći na čistoj kuhinjskoj krpi da se postepeno odmrzne.

Hleb će onda biti mekan iznutra i gotovo identičan sveže kupljenom.

Kada se čuva hleb na duže vreme ažno je izbegavati najčešće greške poput držanja u plastičnoj kesi. Zamrzavanje se pokazalo kao najefikasniji način da hleb ostane ukusan i svež duže vreme.

Uz ove jednostavne trikove, više nikada nećete morati da bacate bajat hleb.

