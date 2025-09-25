U kesi, nikako: Znate li kako se pravilno čuva hleb da što duže ostane lep i svež?

Mnogi koriste najlonske kese, a evo zašto to ni nije baš dobar izbor.

Ako hleb ostavljate na kuhinjskom pultu, u fioci ili kutiji za hleb i još ga držite u plastičnoj kesi – odmah da vam kažemo, to nikako nije dobra ideja.

Hleb u kesi će se osušiti, dok kada je kutiji postoji mogućnost da se razvije buđ.

Najbolje rešenje, koliko god vam možda blesavo zvučalo, jeste da stavite hleb u zamrzivač, piše Stvar ukusa.

Ovako ćete uvek imati svežu veknu, a možete je odmrznuti na dva načina:

1. Ako vam treba odmah, izvadite zaleđeni hleb, stavite ga u aluminijumsku foliju i zagrejte u rerni.

2. Ako želite svež hleb za ujutro, izvadite ga pred spavanje i stavite na čistu kuhinjsku krpu da se preko noći lagano otapa. Ujutro će ukus biti kao da ste ga tek kupili u pekari.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com