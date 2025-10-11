U kući će sve izgledati tip-top: Očistite od poda do plafona brzo i bez vode uz pomoć jednog posebnog sastojka

Voda nije uvek najbolja opcija za čišćenje.

Neki predmeti u kući zahtevaju poseban tretman prilikom čišćenja, a voda nije uvek prava opcija. Na primer, elektronski uređaji poput rasvetnih tela, zvučnika i tastatura mogu se oštetiti vodom, pa je bolje koristiti krpu od mikrovlakana ili nežan usisivač kako biste uklonili prljavštinu.

Drveni podovi i nameštaj takođe nisu prijatelji vode. Preporučuje se brzo uklanjanje prolivene tečnosti i drugih mrlja, izbegavajući dugotrajno izlaganje vodi. Za čišćenje, namenska sredstva u spreju su bolji izbor, a nakon čišćenja preporučuje se brisanje peškirom od mikrovlakana radi uklanjanja viška vlage.

Srebrni, mesingani i delikatni materijali poput antilopa, somota i velura takođe ne vole vodu. Za kožu se može koristiti vlažna krpa sa blagim sredstvom za pranje sudova, ali uvek je važno proveriti uputstva proizvođača. Za specijalizovane presvlake, preporučuje se korišćenje sredstava za čišćenje posebno formulisanih za te materijale.

Porozni materijali poput mermera i granita treba izbegavati tretirati vodom, jer može oštetiti zaštitne slojeve. Umesto toga, koristite posebno formulisan rastvor za njihovo čišćenje. Cigla za unutrašnju upotrebu takođe nije otporna na vodu, pa je najbolje čistiti je lagano navlaženom četkom.

(espreso.co.rs)

