U saksiju obavezno stavite novčić: Ako ova biljka procveta u februaru, stiže vam novac i dobre vesti

Ova biljka cveta jednom godišnje, a njen cvet je u obliku trubice, Ali, ako pokušate trik sa novčićem, možda procveta i donese novac u kuću.

Nekad obični novčić može da donese ozbiljan novac, a neke biljke vam mogu pomoći u tome

Klivija – sobna biljka sa mesnatim i velikim zelenim listovima i čarobnim cvetom, najčešće narandžaste boje. Ova biljka cveta jednom godišnje, a njen cvet je u obliku trubice, biljci daje posebnu egzotičnu lepotu. Kada procveta baš u februaru, to simbolično znači da u vašu kuću uskoro stižu dobre vesti.

Da bi klivija uopšte procvetala, potrebna je adekvatna nega. Prija joj severna strana u kući, a nikako je ne treba izlagati jakim sunčevim zracima. Prija joj sobna temperatura, a ne treba je zimi držati na temperaturi nižoj od 10 stepeni.

Biljka se zaliva o potrebni, uopšte nije zahtevna. Zimi se zaliva na oko 20 dana, dok tokom leta i proleća treba zalivati češće. Prihranjuje se tečnim đubrivom od marta do septembra, kao i u februaru kada se formiraju cvetni pupoljci. Mlade klivije se presađuju svake godine na proleće kad stane cvetanje u veću saksiju. Može se razmnožavati deljenjem velikih biljaka, odnosno, odvajanjem mladica nakon cvetanja, a može se razmnožiti i semenom.

Cvet posebne aure

Klivija zauzima svoje mesto u istočnoj filozofiji feng šuija. Smatra se da je njena aura dragocena i posebna i da zrači neverovatnom energijom. Postoje određena feng šui pravila za ovu srećnu biljku.

Kliviju ne treba stavljati u spavaću sobu, jaka energija cveta može uticati na snove i uzrokovati nesanicu.

Biljka jeste idealna opcija za uređenje dnevnog boravka i kancelarije. U ovim prostorijama imaće blagotvoran uticaj na okolinu i eliminisati negativnosti. A ako stavite nekoliko novčića u njenu saksiju, to može privući prosperitet u kuću i poboljšati porodično blagostanje.

Ako je cvet prestao da cveta ili se iznenada osušio, prema feng šuiju, to može ukazivati na troškove, negativne promene i gubitke, piše Sensa.

Ipak, ništa vas ne košta da pokušate trik sa novčićem, možda vam i procveta.

