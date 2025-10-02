U Švedskoj koriste 1 sjajan trik za grejanje kuće – ceo svet je u šoku, a najbolje je što ne košta ništa

Da li se kuća može zagrejati uz pomoć računara?

Neko se greje na drva, neko na plin, a neko i na računare! Različiti su načini na koje se grejemo, ali ipak, Švedska je definitivno ispred svog vremena!

Poznato je da su Šveđani ekološki i tehnički napredna nacija. Ali, njihov najnoviji tehnološki projekat iznenadio je sve i zasigurno je velika novost u ekološkim tehnologijama.

Naime, u jednom delu Stokholma, tačnije u naselju Skarpnak, gradi se velika baza podataka. Svi koji poseduju računare znaju koliko se zagrevaju, ali sigurno još nikad nikom nije palo na pamet da bi se ta energija mogla iskoristiti u svrhu grejanja kuće!

Šveđani su se upravo dosetili toga i došli na ideju da iskoriste tu inače beskorisnu energiju. Toplotnom energijom računara zagrevaće će oko 30.000 domaćinstava.

Ceo projekat vodi kompanija Fortum, a prema njihovim predviđanjima računari bi u budućnosti mogli da greju i više od 10 odsto kuća i zgrada. Iz tog razloga su gradski većnici odlučili da je u Stokholmu potrebno otvoriti još računarskih centara.

Glavni grad zemlje čiji je slogan „u korak s vremenom“, ovim će postati još više ekološki napredan.

