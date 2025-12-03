U vašoj kući nikad nema para? Jednu novčanicu stavite na ovo mesto i gledajte kada novac krene da se gomila.

Ako nemate para u kući probajte ovo i videćete da će novac krenuti da dolazi.

Svi znaju ili su bar čuli za feng šui, ali dok mnogi razmišljaju o rasporedu prostorija i nameštaja koje nije baš tako lako menjati, većina nije sigurna kako utiču dekorativni komadi pokućstva.

Njihovo postavljanje ili promena mogu da dovedu do dramatičnih poboljšanja, kao i da optimizuju energiju koja protiče kroz prostor, prenosi alo.rs.

Da podsetimo, feng šui ima pet elemenata, to su: Voda, Zemlja, Vatra, Drvo i Metal, a svaki od njih pojačava neku vrstu energije. Kad je u pitanju novac, za njega se najčešće vezuje element Vode pa zato svi koji žele da održe njegov tok ili ga ojačaju treba da na samom ulazu u dom postave itison ili tepih u plavičastim nijansama. Ako to nije moguće, dobro je da bar prostirka na sebi ima detalje u plavoj ili zelenoj boji.

Ako imate finansijskih problema i osećate da je tu energija „zablokirana“, potreban vam je tepih crvenkastih i braon tonova. Jer ipak ova kombinacija može da stvori „zapaljivu“ smešu koja će otvoriti blokade.

Najveću grešku prave oni vlasnici poslovnog prostora. Naročito oni koji se odluče da plate pravljenje otirača sa imenom firme na njemu. Isto važi i za itison na ulazu. Nipošto nemojte to raditi, kažu feng šui majstori. Time dozvoljavate da se po vašem poslovnom ugledu „gazi“, ističu oni. Bolje je da od ulaza vodi neki dezen koji podseća na stazu, kojim partneri, klijenti ili kupci prirodno dolaze do vas.

Ako niste u mogućnosti da menjate podne prostirke u skorije vreme, poslužite se malim trikom koji se koristi kao „feng šui lek“. Nabavite komad osušene alge ili mahovine. Zatim ga postavite ispod tepiha. Ovim privlačite sreću i bogatstvo u dom. Za razliku od suvog cveća koje mnogi ponekad beskorisno gomilaju. Time samo stvaraju nered pun prašine, što feng šui zabranjuje. Nasuprot tome, ovaj detalj iz prirode sa specijalnom namenom deluje kao sredstvo za pojačanje energije tepiha koje ne možemo promeniti.

